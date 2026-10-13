Nobel ödülü bu sene de kaçtı

Nobel Barış Ödülü almayı bekleyen ve bunu defalarca dile getiren Tramp hayal kırıklığına uğradı.

Ödül Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay’a verildi.

85 yaşındaki Pillay’ın barış, uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yürüttüğü çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldüğü açıklandı.

Ödül kapsamında verilecek altın madalya, diploma ve 12 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,2 milyon dolar) değerindeki nakit ödül, Alfred Nobel’in ölüm yıl dönümü olan 10 Aralık›ta Oslo’da düzenlenecek törenle takdim edilecek.

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Ödülün kime verildiği ilan edilince Tramp küplere bindi.

“Sekiz savaş bitirdim. Her biri için sekiz Nobel ödülü almalıydım. Gittiler kimsenin tanımadığı birine verdiler.”

Bitirdiğini söylediği her savaş için sekiz Nobel alacaksa, toplam 64 ödül hak ettiğini düşünüyor demektir. Bir tanesine razıydı.

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Şimdi Tramp Norveç’e savaş ilan etse yeridir.

En azından Norveç ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini yüzde bin beş yüze çıkarabilir.

Bir hafta sonra iptal edecek olsa da yapabilir bunu. En azından anlık öfkesine iyi gelir.

ABD’deki Norveç kökenlileri sınır dışı etmeyi aklından geçirebilir.

Norveçli balıkçıların kullandığı kremi soğuk havalarda ellerine sürmekten vazgeçebilir.

Belki daha farklı yaptırımlar da uygulayabilir.

Fakat bu işin bir de gelecek senesi var.

Belki Nobel ödül komitesi Tramp’ın sabrını ölçüyordur, neden olmasın?

Sabırlı ve dirayetli görürse önümüzdeki sene barış ödülüne onu layık görebilirler.

Ümit kesmek doğru olmaz.

O yüzden bütün köprüleri atmak, bütün gemileri yakmak yanlıştır.

Hem belki bu bir yıl içinde bir iki savaşı daha bitirir.

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İsrail’in Siyonist yöneticileri ve İsrail destekçileri ise bu ödül meselesine Tramp’tan daha çok sinirlendi.

Pillay’ın başkan olduğu BM komisyonu, 2025’te İsrail’in Gazze’de soykırım işlediği sonucuna varmış ve hazırladığı raporda bunu açıkça belirtmişti. Ancak Siyonistler o raporda soykırıma ilişkin kanıt sunulmadığını iddia ediyor.

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Çanak çömlek yapımının yaygın olduğu Avanos’tan bir şiirinde bahseden Âşık Seyrani “Kör de bilir Avanos›un yolunu, testi bardak kırığından bellidir” demiştir.

İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını kör de gördü, sağır da duydu.

Her hadisenin görüntüsü, dünyanın her yerine ulaşabiliyor bu zamanda. Milyonlarca insana yapılan zulmün, insanlık dışı muamelenin, soykırımın gizlenebilmesi mümkün değil.

Onlar için tek mesele, yaptıklarını kendileri için hak görmelerinden ibaret.

O yüzden öldürüyorlar, sakatlıyorlar, aç bırakıyorlar, gıda ve ilaç yardımlarını engelliyorlar.

İsrail ve ABD dışındaki ülkeler ise gerçeği görüyor ve bu yılki Nobel Barış Ödülünün Pillay’a verilmesini olumlu bir gelişme olarak karşılıyorlar.

Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanabileceği ümidi o yüzden güçlendi bugünlerde.

AKILLI MAYIN

Hürmüz Boğazında bir süper tankeri daha mayın vurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu açıklama yaptı. “İzinsiz geçen gemi mayına çarpar.”

Dal sarkar, kartal kalkar gibi bir durum mu?

Yapmayın, kandırmayın… O nasıl mayın?

Mayın nereden biliyor geçen geminin izinli ya da izinsiz olduğunu?

Demek ki mayınlar uzaktan kontrol edilebiliyor.

KIYASA GELMEZ

Panama’da 7,7’lik deprem oldu, can kaybı yok.

Biz çok daha hafifinde on binlerce kişiyi kaybediyoruz.

Manisa’da bir otobüs kazası oldu, 11 kişi öldü, 27 yaralı var.

Yorum yapmak gerekir mi? Ne diyebiliriz?

Sadece ölenlere rahmet, yaralılara şifa dileriz.