Bir gece yarısı o büyük saldırı filosu neden geri adım attı?

Bir. İran daha önce savaşı Hürmüz’e kilitlemişti. Bundan kazanım elde etti. Şimdi çatışmanın Yemen’de yoğunlaşmasını istiyor. Savaşın gündemini belirliyor. İki. Ateşi evinden uzakta tutuyor. Çatışmaların Yemen’de yoğunlaşması İran’a vakit kazandırıyor. Üç. ABD kendisine ne yaparsa İran da mislini komşularına yapıyor. S. Arabistan’ın enerji altyapısı ile havalimanlarının hedef alınması Washington’un Tahran’a uyguladığı ekonomik ambargo ile paraleldir. Dört. Hepsinden öte… İran Babülmendeb kontrolünü konsolide etmek zorunda. Çünkü

Babülmendeb onun için bir sigortadır

. Önümüzdeki süreçte İran;

Hürmüz’de hakimiyetinin kabul edilmesi karşılığında

Babülmendeb’i pazarlık konusu yapabilir. ABD’nin ekonomik ambargosuna karşı Babülmendeb kozunu öne sürebilir. Ya da ABD ve İsrail’in saldırdığı bir senaryoda boğazı kapatabilir. Hepsi mümkündür. İran bu kaldıracı kaybetmek istemiyor.