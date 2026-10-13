Anasayfa
Yazarlar
Abdullah Muradoğlu
Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu ne oldu?

Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu ne oldu?

Abdullah Muradoğlu
Abdullah MuradoğluYeni Şafak Gazete Yazarı
04:00, 13/10/2026, Salı • Yeni Şafak Haber Merkezi
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu ne oldu?

İsrail İngiltere’nin Siyonistler’in işgali altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Yahudi yerleşimlerine karşı getirdiği yaptırım kararına misilleme olarak tarihi Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu’nun kapatılacağını ilân etmişti. İngiltere’nin de kabul ettiği uluslararası hukuka göre Kudüs işgal altındaki bir şehir olarak kabul ediliyor. Bu yüzden İsrail’in hukuken İngiliz Konsolosluğu’nu kapatma yetkisi yok. Doğu Kudüs 1967'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarının bir parçası ve Filistin Devleti’nin başkentidir. İsrail’in konumu işgalci olmasından kaynaklanıyor.

Birkaç ülke hariç, BM üyesi devletlerin ezici çoğunluğunun Büyükelçilikleri Tel Aviv’dedir. Amerika’daki “
İsrail Lobisi
” ve
Sheldon Adelson
 gibi siyonist milyarder bağışçıların baskıları sonucunda Trump ilk Başkanlık döneminde ABD Büyükelçiliği’ni Tel Aviv’den Kudüs’e taşımıştı. Keza Kudüs’teki konsolosluk hizmetleri de Büyükelçilik kapsamına alınmış idi.

Kudüste’ki İngiliz Konsolosluğuysa Filistin Osmanlı egemenliği altındayken 1838’de faaliyete başlamıştı. Yani, Kudüs Konsolosluğu 188 yıldır faaliyette. İngiltere Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devletinin kurulmasında da öncü rol oynadı. Aynı İsrail şimdi İngiliz Konsolosluğu’nu kapatıyor, bazı İngiliz vatandaşlarına da İsrail’e seyahat yasağı getiriyor.

İngiltere İsrail’e karşı Lahey’deki
Uluslararası Adalet Divanı
’na başvurabilirdi. Diğer yandan Londra’nın bazı İsrailli diplomatları sınır dışı etmeye hazırlandığı da söyleniyordu. İngiliz Hükümeti böyle bir yola başvurmak yerine İsrail’le anlaşma yoluna gitti. İngiltere’nin konsolosluk personelinin büyük kısmını Amman’daki(Ürdün) Konsolosluğa taşıdığı söyleniyor. Kudüs’teki İngiliz Konsolosluğu’na ait bina ise sadece “temsilcilik” olarak devam edecek imiş.
Doğu Kudüs’ün işgal altındaki Şeyh Cerrah Mahallesi’nde bulunan Konsolosluk, İsrail’in yoğun yasa dışı yerleşim faaliyetlerine sahne olan bir bölgede yer alıyor. Dolayısıyla İngiltere’nin İsrail’e cevabı çok zayıf bir karşılık olarak değerlendiriliyor. Bu cevap İngiltere’nin “
İki devletli çözüm
” taahhüdüyle de çelişiyor. Araya “
hatırlı dostlar
”ın girdiğini tahmin etmek zor değil.
Mesele Doğu Kudüs’ten açılmış iken bir başka gelişmeden daha söz etmek gerekiyor. Trump, İsrail Büyükelçiliği’ne Hıristiyan-Siyonist
Mike Huckabee
’yi atamış idi. Trump ilk döneminde ise İsrail Büyükelçisi olarak yasa dışı yerleşimleri destekleyen avukatı
David Friedman
’ı seçmişti. Friedman gibi Huckabee de danışman olarak, İsrail’in ABD’deki en bağnaz Neocon savunucularından radyo programcısı
Mark Levin
’in üvey oğlu
David Milstein
’i seçmişti.
Milstein’in danışmandan daha fazlası olduğu, neredeyse paralel büyükelçi gibi hareket ettiğine dair ABD basınında çok sayıda haber daha önce yer almıştı. Milstein, ABD’nin değil Netanyahu Hükümeti’nin politikalarının temsilcisi gibi davranmakla suçlanmıştı. En son
New York Times
’da 8 Ekim’de yer alan haberde Milstein’in ABD Dış İşleri Bakanlığı’na gönderilmek üzere hazırlanan raporları sansürden geçirdiği, hasıraltı ettiği veya çarpıttığı belirtiliyordu.
Batı Şeria’da Filistin kökenli dokuz Amerikan vatandaşı da katledilmişti. Demokrat Partili Senatör
Chris Van Hollen
önderliğindeki 30 Kongre üyesi, Dışişleri Bakanı
Marco Rubio
'ya mektup göndererek soruşturma başlatılmasını istemişti. Söz konusu Times haberinde Milstein’ın Büyükelçilik personelinin bu konuyla ilgili olarak hazırladığı ayrıntılı raporu gizleyerek, ABD'li Kongre üyelerinin bilgi edinme çabalarını fiilen engellediği belirtiliyordu.

Times haberine göre David Milstein, Netanyahu hükümetini olumlu bir ışık altında göstermek için İsrail faaliyetlerine ilişkin büyükelçilik raporlarını önemli ölçüde değiştirdi. Milstein’in bir diğer marifetiyse İsrail’in Gazze’ye insanî yardımları engellediğine dair raporları çarpıtmaktı.

Geçtiğimiz ay Amerikan medyasında yer alan bir başka çarpıcı haberdeyse David Milstein'ın İsrail vatandaşları dahil olmak üzere konuklardan para talep eden bir düğün davetiyesi gönderdiği belirtiliyordu. Haberde resmî diplomatik konumu sebebiyle Milstein’ın bu davranışının hem etik olmadığı, hem de “güvenlik endişeleri”ne yol açtığı kaydedilmişti.

Meslekten diplomat olmayan Huckabe ve Milstein’ın ABD Dış İşleri’nde İsrail politikasının belirlenmesinde Bakan
Marco Rubio
’dan bile daha etkili oldukları söyleniyor. Trump’ın ilk dönemindeki İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın asistanlığını yapan Milstein’ın uzun bir süre sıkı İsrail yanlısı Cumhuriyetçi Senatör
Ted Cruz
’un yardımcısı olarak çalıştığı da biliniyor.
Başlıklar :Kudüsİngilterekonsolosluk
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026