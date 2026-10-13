Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye girdi: 3 ayrı patlama sesi duyuldu
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye girmesinin ardından 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Sivil Savunma Müdürlüğü tehlikenin geçtiğini açıklarken olaya ilişkin detay paylaşılmadı.
Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, erken uyarı sisteminin başkent genelinde devreye girdiği bildirildi.
Kurum ayrıca vatandaşların uyarı anında izlemesi gereken güvenlik talimatlarını içeren bir bilgilendirme mesajı paylaştı.
Görgü tanıkları, uyarının ardından şehirde art arda 3 patlama sesinin işitildiğini aktardı.
Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketinin Sibaha tesisine hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de yaptığı açıklamada, başkent Sana'nın hedef alınması durumunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alacakları tehdidinde bulunmuştu.