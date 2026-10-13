Suudi Arabistan'da erken uyarı sistemi devreye girdi: 3 ayrı patlama sesi duyuldu

Hürmüz Boğazı’nda mayına çarpan konteyner gemisi battı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nda izin verilmeyen ve son derece tehlikeli bir rotadan geçmeye çalışan konteyner gemisinin mayına çarpması sonucu battığını açıkladı. Devrim Muhafızları, denize düşen konteynerler nedeniyle diğer gemilere uyarıca bulunarak, konteynerler ile çarpışmayı önlemek için bölgede seyir sırasında azami dikkat ve tedbir alınmasını istedi. Geminin batmasının arından suya dökülen konteynerdeki malları almak için çok sayıda kişi teknelerle enkaz bölgesine geldi.