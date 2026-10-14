Binlerce gence günlük 1.375 TL destek: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu başvuru detayları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu tarihi istihdam hamlesiyle milyonlarca genç için yepyeni bir dönem başlıyor. Eğitim hayatından kopmadan erken yaşta iş tecrübesi edinmek isteyen öğrencilere aylık 19 bin 250 liraya varan gelir kapısı aralanırken; özel sektördeki ilk işe girişlerde ilk 6 aylık maaşın doğrudan devlet tarafından karşılanacağı 'GÜÇ' projesi devreye giriyor. Peki, Günlük 1.375 lira nakdi ödeme sunan İŞKUR Gençlik Programı'nın kapsamı ne, kimler yararlanabilecek? İşte milyonlarca genci istihdama kazandıracak tarihi teşvik paketinin merak edilen tüm detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan ve gençlerin eğitimden kopmadan işgücü piyasasına güçlü bir şekilde katılmasını hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı için başvuru süreci başladı. Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) projesi çatısı altında yürütülen ve 3 yılda 3 milyon genci sürdürülebilir istihdama kavuşturmayı planlayan program kapsamında, 2026-2028 dönemi için 9 bakanlığın bütçesine denk gelen 445,1 milyar liralık dev bir kaynak tahsis edildi. Bugüne kadar 220 bin gencin yararlandığı programa bu yıl 150 bin yeni kontenjan açılırken, katılımcılara günlük 1.375 TL ve sigorta prim desteği gibi önemli teşvikler sunuluyor.
İstihdamda "GÜÇ" hamlesi ve 37 farklı hizmet
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İŞKUR aracılığıyla başlattığı Gençlik Programı, gençlerin erken yaşta tecrübe kazanmasını ve mesleki becerilerini piyasa ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmesini sağlıyor. İŞKUR, gençlerin istihdamını artırmak amacıyla "İşgücü Piyasası Araştırmaları", "Kariyer Rehberliği" ve "İş Kulüpleri"nin de aralarında bulunduğu toplam 37 ayrı başlıkta hizmet veriyor. Yalnızca 2026 yılı için bu projelere 128,7 milyar TL bütçe ayrıldı.
Bakan Işıkhan açıklamasında "Sevgili gençlerimiz; günlük 1.375 TL, ay içerisinde 14 gün katılmanız halinde 19.250 TL gelir desteği elde edebilirsiniz. Ayrıntılara sitemizden ulaşabilir, başvuru takvimi için üniversitenizden bilgi alabilirsiniz." ifadelerini kullanmış başvuru süreci için "guc.iskur.gov.tr"yi işaret etmişti.
GÜÇ projesi kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gence ulaşıldı ve 10 bin 873 iş birliği yapıldı. Toplamda 351 bin 703 öğrenci kariyer fuarlarından destek alırken, 154 bin 560 öğrenciye staj imkânı tanındı.
Gençlere yönelik sağlanan başlıca destek paketleri
Uzman danışmanlar eşliğinde yürütülen hamlede öne çıkan programlar ve teşvik detayları şu şekilde sıralanıyor:
• İŞKUR gençlik programı: Üniversite öğrencilerinin hem eğitimlerine devam edip hem de iş disiplini kazanmasını sağlayan programda, haftada 3 güne kadar çalışma imkânı sunuluyor. Günlük 1.375 TL kazanan öğrenciler, ayda 14 gün çalışarak 19 bin 250 TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Devlet sigorta primlerini karşılarken, noter kurasıyla belirlenen gençlere 1.250 TL'lik promosyon ve özel indirim imkânları da sunuluyor. Temizlik ve tehlikeli işlerin kapsam dışı tutulduğu bu alanda üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılması ve 95,8 milyar TL harcanması planlanıyor.
• İlk 6 aylık maaş devletten: Özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen projeyle 18-25 yaş arası gençlerin ilk işe girişlerinde, net asgari ücrete denk gelen ilk 6 aylık maaşları ve sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Üç yılda 750 bin gencin yararlanması beklenen ve 215,8 milyar TL kaynak ayrılan projenin kısa süre içinde başlatılması bekleniyor.
• Staj desteği ve tek merkezli yönetim: Ulusal Staj Programı tamamen İŞKUR bünyesine devredilerek portallar birleştirildi. İşverenlerin katılımcı sayılarının en az yüzde 10'u kadar stajyer çalıştırması teşvik ediliyor. Hedeflenen 800 bin öğrenci için toplam 26,2 milyar TL'lik bir fon kullanılacak.
• NEET işgücü uyum programı (NİUP): Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan "ev gençleri" için geliştirilen programda, kamu kurumlarıyla yarı zamanlı çalışma modeli uygulanıyor. Haftada 3 güne kadar sigortalı çalışabilen gençler bilişim, enerji ve laboratuvar gibi alanlarda görev alıyor. 107,3 milyar TL bütçeli projeyle üç yılda 450 bin gencin istihdam edilmesi öngörülüyor.
• Geleceğim Meslekte Programı: Meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri mezun olmadan İŞKUR danışmanlarınca takibe alınıyor. Her yıl 250 bin öğrencinin istihdamını öngören projeyle, yüz yüze görüşmeler ve iş kulübü faaliyetleriyle öğrencilerin iş dünyasına geçişi hızlandırılıyor.
Devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir. (Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri programdan faydalanamaz.)
İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI KATILIM ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak,
h) Yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak) şartları aranır.