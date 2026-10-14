Binlerce gence günlük 1.375 TL destek: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurmuştu başvuru detayları belli oldu

GÜÇ projesi kapsamında bugüne kadar 630 bin 618 gence ulaşıldı ve 10 bin 873 iş birliği yapıldı. Toplamda 351 bin 703 öğrenci kariyer fuarlarından destek alırken, 154 bin 560 öğrenciye staj imkânı tanındı.

Gençlere yönelik sağlanan başlıca destek paketleri

Uzman danışmanlar eşliğinde yürütülen hamlede öne çıkan programlar ve teşvik detayları şu şekilde sıralanıyor:

• İŞKUR gençlik programı: Üniversite öğrencilerinin hem eğitimlerine devam edip hem de iş disiplini kazanmasını sağlayan programda, haftada 3 güne kadar çalışma imkânı sunuluyor. Günlük 1.375 TL kazanan öğrenciler, ayda 14 gün çalışarak 19 bin 250 TL'ye kadar gelir elde edebiliyor. Devlet sigorta primlerini karşılarken, noter kurasıyla belirlenen gençlere 1.250 TL'lik promosyon ve özel indirim imkânları da sunuluyor. Temizlik ve tehlikeli işlerin kapsam dışı tutulduğu bu alanda üç yılda 1 milyon öğrenciye ulaşılması ve 95,8 milyar TL harcanması planlanıyor.