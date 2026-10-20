Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ekranı: 2026 İcra Müdür ve Müdür Yardımcısı Sınavı ne zaman, başvurular başladı mı?
Adalet Bakanlığı, icra müdürü ve müdür yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda ÖSYM tarafından sınav düzenlenecek. 2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, başvurular, 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak. Peki İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı ne zaman yapılacak, sınavda kaç soru sorulacak? İşte haberin detayları.
2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvurusuna ilişkin ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı başvuruları başladı. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olan adayların atanmaları kura ile yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM yayınladığı duyuru ile 2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı, başvurular, 20-26 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını 20 Ekim 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI 2026 NE ZAMAN?
2026 Adalet Bakanlığı İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı (2026-İcra), 5 Aralık 2026 tarihinde uygulanacak.
ADALET BAKANLIĞI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINDA KAÇ SORU SORULACAK?
Sınavda adaylara, 35 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 45 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.