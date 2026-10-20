Galatasaray'ın maçı ertelenecek mi? Lille - Galatasaray maçı ne zaman, yarın oynanacak mı?
Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler maç öncesi gelişmelere çevrildi. Karşılaşma öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille kentinde gündeme gelen güvenlik tedbirleri, mücadelenin planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, maçın ertelenme ihtimaline ilişkin açıklamaları takip ederken karşılaşmanın yayın bilgilerini ve başlama saatini de araştırıyor. Özellikle kentte ilan edildiği belirtilen sokağa çıkma yasağının futbol karşılaşmasına etkisi merak ediliyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi? UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen ayrıntılar…
Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi, ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için heyecan artarken Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı mücadele futbolseverlerin gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki karşılaşmasını bekleyen taraftarlar, maç öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille kentinde gündeme gelen güvenlik tedbirleri nedeniyle yeni gelişmeleri takip etmeye başladı. Kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi, karşılaşmanın planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Galatasaray taraftarları bir yandan takımın Lille karşısında vereceği mücadeleye odaklanırken diğer yandan maç programında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Özellikle deplasman yolculuğu planlayan futbolseverler, güvenlik uygulamalarının karşılaşmaya ve tribünlere girişlere etkisini merak ediyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelendi mi? Şampiyonlar Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesinde merak edilen ayrıntılar…
LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Fransa'daki toplumsal olayların şiddetlenmesinin ardından hafta sonundan itibaren hem Lille - Galatasaray hem de PSG - Barcelona maçlarının güvenlik gerekçesiyle ertelenebileceği iddiaları Avrupa basınına yansımıştı. Ancak iddialara en yetkili ağızdan yalanlama geldi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirtirken Lille-Galatasaray ve Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Bakan, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçların programında değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.
LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanına sahne olacak Lille - Galatasaray mücadelesi 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin başlama düdüğü, Türkiye Saati İle (TSİ) tam 19.45'te çalacak. Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.