Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Galatasaray'ın maçı ertelenecek mi? Lille - Galatasaray maçı ne zaman, yarın oynanacak mı?

Galatasaray'ın maçı ertelenecek mi? Lille - Galatasaray maçı ne zaman, yarın oynanacak mı?

14:39, 20/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Galatasaray'ın maçı ertelenecek mi? Lille - Galatasaray maçı ne zaman, yarın oynanacak mı?

Lille - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler maç öncesi gelişmelere çevrildi. Karşılaşma öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille kentinde gündeme gelen güvenlik tedbirleri, mücadelenin planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, maçın ertelenme ihtimaline ilişkin açıklamaları takip ederken karşılaşmanın yayın bilgilerini ve başlama saatini de araştırıyor. Özellikle kentte ilan edildiği belirtilen sokağa çıkma yasağının futbol karşılaşmasına etkisi merak ediliyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi? UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşma öncesinde merak edilen ayrıntılar…

Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi, ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için heyecan artarken Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı mücadele futbolseverlerin gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki karşılaşmasını bekleyen taraftarlar, maç öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille kentinde gündeme gelen güvenlik tedbirleri nedeniyle yeni gelişmeleri takip etmeye başladı. Kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi, karşılaşmanın planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Galatasaray taraftarları bir yandan takımın Lille karşısında vereceği mücadeleye odaklanırken diğer yandan maç programında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Özellikle deplasman yolculuğu planlayan futbolseverler, güvenlik uygulamalarının karşılaşmaya ve tribünlere girişlere etkisini merak ediyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelendi mi? Şampiyonlar Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesinde merak edilen ayrıntılar…

Lille - Galatasaray maçı ertelenecek mi, ne zaman oynanacak? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta karşılaşmaları için heyecan artarken Galatasaray'ın Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı mücadele futbolseverlerin gündemine geldi. Sarı-kırmızılı takımın Avrupa arenasındaki karşılaşmasını bekleyen taraftarlar, maç öncesinde Fransa'da yaşanan toplumsal olaylar ve Lille kentinde gündeme gelen güvenlik tedbirleri nedeniyle yeni gelişmeleri takip etmeye başladı. Kentte sokağa çıkma yasağı uygulanacağına ilişkin haberlerin gündeme gelmesi, karşılaşmanın planlanan tarihte oynanıp oynanmayacağı sorusunu beraberinde getirdi. Galatasaray taraftarları bir yandan takımın Lille karşısında vereceği mücadeleye odaklanırken diğer yandan maç programında herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Özellikle deplasman yolculuğu planlayan futbolseverler, güvenlik uygulamalarının karşılaşmaya ve tribünlere girişlere etkisini merak ediyor. Peki, Lille - Galatasaray maçı ertelendi mi? Şampiyonlar Ligi mücadelesi ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte maç öncesinde merak edilen ayrıntılar…

LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Fransa'daki toplumsal olayların şiddetlenmesinin ardından hafta sonundan itibaren hem Lille - Galatasaray hem de PSG - Barcelona maçlarının güvenlik gerekçesiyle ertelenebileceği iddiaları Avrupa basınına yansımıştı. Ancak iddialara en yetkili ağızdan yalanlama geldi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirtirken Lille-Galatasaray ve Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Bakan, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçların programında değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?Fransa'daki toplumsal olayların şiddetlenmesinin ardından hafta sonundan itibaren hem Lille - Galatasaray hem de PSG - Barcelona maçlarının güvenlik gerekçesiyle ertelenebileceği iddiaları Avrupa basınına yansımıştı. Ancak iddialara en yetkili ağızdan yalanlama geldi. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, pazartesi günü yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gerekli önlemleri alacağını belirtirken Lille-Galatasaray ve Paris Saint-Germain-Barcelona karşılaşmalarının ertelenmesi ihtimalini reddetti. Bakan, Avrupa kupalarında bu hafta oynanacak maçların programında değişiklik yapılmasının söz konusu olmadığını ifade etti.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanına sahne olacak Lille - Galatasaray mücadelesi 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin başlama düdüğü, Türkiye Saati İle (TSİ) tam 19.45'te çalacak. Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanına sahne olacak Lille - Galatasaray mücadelesi 21 Ekim 2026 Çarşamba günü oynanacak. Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadelenin başlama düdüğü, Türkiye Saati İle (TSİ) tam 19.45'te çalacak. Lille - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Başlıklar :GalatasarayLilleŞampiyonlar Ligifransa
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026