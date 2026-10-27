Fenerbahçe’nin alternatif yeni forması ortaya çıktı: Taraftarlar beğenmedi
12:56, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 12:59, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Fenerbahçe’de yeni forma gelişmesi gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği alternatif tasarım, taraftarların yorumlarıyla tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunda kullanacağı formalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulüp sezonun dördüncü formasını Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.
Gri renkli olduğu belirtilen forma, taraftarların beğenisini kazanamadı.
Forma tasarımı, taraftarlar tarafından eleştirildi.
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