Ahmet Çakar'dan derbi hakemine sert eleştiri: "Çok kritik iki hata!"

Galatasaray, Süper Lig 9. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, derbinin yankıları sürüyor. Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, dev maçta düdük çalan hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını eleştirdi.

İki kritik hata yaptığını tespit eden Çakar, "Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'ın açıklamalarının tamamı şöyle;

"Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin. Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin."

"Çok kritik iki hatası var. Maçın başında Skriniar'a net sarıyı vermedi. Verse ikinci sarıdan oyun dışı kalacaktı."

"İkinci yarıda da Batrakov'a yapılan net faulü tespit etmedi ya da edemedi. VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti."

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