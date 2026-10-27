Vitor Pereira'nın yeni adresini açıkladılar: Premier Lig'de yeniden göreve
Daha önce Fenerbahçe'yi iki dönem çalıştıran Vitor Pereira'nın Premier Lig ekibinin başına getireceği iddia edildi. Portekizli teknik adam için temasların başladığı belirtildi.
Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde 2-2 berabere kalan Crystal Palace'ta teknik direktör Pierre Sage'in geleceği tartışılıyor. Premier Lig'de 8 haftada 7 puan toplayarak 17. sıraya gerileyen İngiliz ekibinin, teknik direktör değişikliği için harekete geçtiği öne sürüldü.
Crystal Palace'ın teknik direktör adayları arasında, daha önce iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'nın ilk sırada olduğu iddia edildi. Sean Dyche ve Thomas Frank'in de alternatifler arasında bulunduğu belirtildi.
30 Haziran'da Nottingham Forest'tan ayrılan ve o tarihten bu yana takım çalıştırmayan 47 yaşındaki Portekizli teknik adamın temsilcisinin, Crystal Palace yönetimiyle temas kurduğu öne sürüldü.
Pereira, İngiltere'de Wolverhampton ile 38 maçta 1,24, Nottingham Forest ile ise 20 maçta 1,50 puan ortalaması yakalamıştı. Tarafların anlaşması halinde deneyimli teknik adam yeniden Premier Lig'de görev alacak.