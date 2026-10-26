Mike Tyson’a Fenerbahçe-Galatasaray derbisi soruldu: Cevabı herkesi şaşırttı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi İstanbul’a gelen dünyaca ünlü boksör Mike Tyson’a maçla ilgili soru yöneltildi. Efsane ismin verdiği cevap gündem oldu.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, bir dizi projesi için İstanbul’a geldi.
Ailesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’na iniş yapan ABD'li eski boksör, İGA-JETEX özel terminalinin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Geldiği için mutlu olduğunu ifade eden Mike Tyson, gerçekleştireceği dizi projesi için de heyecanlı olduğunu dile getirdi.
Bu akşamki Fenerbahçe-Galatasaray derbi karşılaşması üzerine Türkiye Futbol Ligi’ni takip edip etmediğinin sorulmasının üzerine, "Sadece Brezilya ve Arjantin’i takip ediyorum, bana onlardan bahset" diye cevap verdi.
Ardından Tyson, basın mensuplarına teşekkür ederek kendisini bekleyen araca bindi ve havalimanından ayrıldı.