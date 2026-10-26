Fransa bu golü konuşuyor! Eski Fenerbahçeliden geceye damga vuran vuruş (VİDEO)

Barcelona - Real Madrid CANLI S SPORT İZLE || Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı, nereden yayınlanıyor?

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona bu akşam saat 23.00'de evinde Real Madrid'i konuk edecek. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği maç S Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Barcelona - Real Madrid maçı canlı izleme linki, canlı skor ekranı, haberimizde.