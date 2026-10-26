Fransa bu golü konuşuyor! Eski Fenerbahçeliden geceye damga vuran vuruş (VİDEO)
Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Rennes, Strasbourg'u 3-0 mağlup ederek liderliğe yükseldi. Eski Fenerbahçeli yıldız biri ceza sahası dışından olmak üzere attığı 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
Fransa Ligue 1’in 8. haftasında Rennes ile Strasbourg karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, etkili performansını 3-0’lık galibiyetle süslerken gecenin yıldızı Sebastian Szymanski oldu.
Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların hafızasında yer edinen Polonyalı orta saha, mücadelenin 41. dakikasında fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi.
Szymanski, 61. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golünü kaydetti.
Muazzam golüyle gündem oldu
Szymanski’nin ikinci golü, karşılaşmanın en çok konuşulan anlarından biri oldu. Ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak ağlarla buluştu.
Polonyalı futbolcunun şık golü, futbolseverlerden büyük beğeni topladı.
Rennes liderliğe yükseldi
Strasbourg karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle üç puanı hanesine yazdıran Rennes, puanını 16’ya yükselterek Ligue 1’de liderlik koltuğuna oturdu. Sebastian Szymanski ise iki gollük performansıyla takımının galibiyetinde belirleyici rol oynadı.