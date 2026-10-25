Barcelona - Real Madrid CANLI S SPORT İZLE || Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz canlı izleme linki var mı, nereden yayınlanıyor?
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona bu akşam saat 23.00'de evinde Real Madrid'i konuk edecek. Herkesin büyük bir heyecanla beklediği maç S Sports ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Barcelona - Real Madrid maçı canlı izleme linki, canlı skor ekranı, haberimizde.
İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona ile Real Madrid, futbol dünyasının merakla beklediği El Clasico'da karşı karşıya gelecek.
Spotify Camp Nou'da oynanacak dev mücadelede Real Madrid forması giyen Arda Güler ile Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal da dikkatleri üzerine çekecek.
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Barcelona ile Real Madrid, LaLiga'nın 10. haftasında 25 Ekim Pazar günü kozlarını paylaşacak. Spotify Camp Nou'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Dev karşılaşmada düdük Juan Martinez Munuera'da olacak. Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez Munuera üstlenecek. VAR koltuğunda ise Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.
Arda Güler ve Lamine Yamal karşı karşıya
El Clasico'da gözler, iki takımın genç yıldızlarında da olacak. Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, orta sahadaki yaratıcılığı ve hücum organizasyonlarına katkısıyla takımının önemli kozları arasında yer alıyor.
Barcelona cephesinde ise Lamine Yamal, özellikle kanattaki bire bir mücadeleleri ve rakip savunmaya karşı geliştirdiği hücumlarla öne çıkıyor. Genç yıldızın performansı, Katalan ekibinin hücum gücü açısından belirleyici olabilir.
Arda Güler ile Lamine Yamal'ın sahadaki performansları, futbolseverlerin yakından takip edeceği başlıklar arasında bulunuyor. İki genç oyuncunun da böylesine büyük bir rekabette göstereceği performans, karşılaşmanın öne çıkan hikâyelerinden biri olacak.
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico mücadelesi, Türkiye'de S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, LaLiga'nın 10. haftasındaki dev karşılaşmayı saat 23.00'ten itibaren takip edebilecek.