Ferdi Kadıoğlu'ndan korkutan sakatlık: 4'üncü dakikada oyundan alındı
17:19, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 17:25, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Ferdi Kadıoğlu, sakatlığının ardından büyük üzüntü yaşadı.
İngiltere Premier Lig'de Brighton forması giyen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, Liverpool maçında aldığı darbe sonrası 4. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'da forma giyen milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Mücadelenin henüz 4. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanan Ferdi, kenara gelerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Milli futbolcunun saha kenarına gelirken yaşadığı üzüntü ise kameralara yansıdı.
Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık yaşadığı pozisyon;
Spor
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