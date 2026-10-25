Kaleciden inanılmaz gol: Topun başına geçti, doksana gönderdi
Rusya 1. Ligi'nde futbol sahalarında ender görülen bir an yaşandı. Ural'ın kalecisi Aleksandr Selikhov, maçın son bölümünde yaklaşık 23 metreden kullanılan frikikte topun başına geçti. Tecrübeli file bekçisi yaptığı müthiş vuruşla takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.
Rusya 1. Ligi'nin 15. haftasında Çelyabinsk ile Ural karşı karşıya geldi. Mücadelede ev sahibi ekip 9. dakikada öne geçerken, Ural 71. dakikada Bertrand Fourrier ile skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın son dakikalarında ise futbol sahalarında çok sık rastlanmayan bir olay yaşandı. Ural, rakip kaleye yaklaşık 23 metre mesafeden serbest vuruş kazandı.
Dakikalar 87'yi gösterirken topun başına bir orta saha ya da forvet değil, Ural'ın 32 yaşındaki kalecisi Aleksandr Selikhov geçti.
Selikhov'un üst köşeye gönderdiği müthiş vuruş ağlarla buluştu ve Ural 2-1 öne geçti.
Selikhov böylece profesyonel futbol kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Daha önce Orel, Amkar, Spartak Moskova ve Ural formaları giyen Rus kaleci, profesyonel seviyede daha önce gol sevinci yaşamamıştı.
Ural, uzatma dakikalarında Italo'nun golüyle skoru 3-1'e taşıdı. Böylece Selikhov'un frikikten kaydettiği gol aynı zamanda karşılaşmanın galibiyet golü olarak kayıtlara geçti.
Golün ardından ortaya çıkan detay ise olayı daha da dikkat çekici hale getirdi. Ural Direktörü Roman Oreshchuk, Selikhov'un yaklaşık 6 aydır antrenmanların ardından frikik çalıştığını açıkladı. Oreshchuk, kalecinin maçtan iki gün önce yaptığı çalışmada üç frikiğin üçünü de gole çevirdiğini ve Selikhov'un topun başına geçmesinin tesadüfi olmadığını söyledi.
Selikhov maçın ardından yaptığı açıklamada ise futbol tarihinin en golcü kalecilerinden Brezilyalı Rogerio Ceni'ye göndermede bulundu.
Rus kaleci, frikikten gol attığı için mutlu olduğunu belirterek esprili bir şekilde "Artık bana Rogerio Ceni deyin" ifadelerini kullandı.
Ural aldığı 3-1'lik galibiyetle puanını 28'e yükseltti ve 15. hafta sonunda dördüncü sıraya çıktı.
Selikhov'un attığı gol.