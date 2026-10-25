Batman Petrol - Erokspor maçında müthiş geri dönüş: 2-0'dan kazandılar
Trendyol 1. Lig 12. hafta karşılaşmasında Batman Petrolspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada konuk ettiği Esenler Erokspor'u 90+2. dakikada attığı golle 3-2 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Batman Petrolspor, sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. İki farklı geriye düşen ev sahibi ekip, müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada perdeyi açan taraf Esenler Erokspor oldu. Konuk ekip, 50. dakikada Guelor Kanga'nın golüyle öne geçerken, 62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı.
Ancak pes etmeyen Batman Petrolspor, mücadelenin son bölümünde skoru değiştirmeyi başardı. Ev sahibi takım, 69. dakikada Metehan Mert'in golüyle farkı bire indirdi. 85. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Pedrinho skora dengeyi getirdi.
Baskısını sürdüren Batman Petrolspor, aradığı golü uzatma dakikalarında buldu. 90+2. dakikada sahneye çıkan Mickael Biron, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti ve mücadelenin skorunu 3-2 olarak belirledi.
Bu sonuçla birlikte üst üste üçüncü maçında da mağlubiyet yaşamayan Batman Petrolspor, puanını 23'e yükseltti. Esenler Erokspor ise haftayı 12 puanla tamamladı.