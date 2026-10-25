Galatasaraylı yıldızın önünü kestiler: Aracından inip taraftarları kırmadı
15:45, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 15:57, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız, Fenerbahçe derbisi öncesinde taraftarların isteğini geri çevirmedi. Son antrenman için tesislere gittiği sırada aracını durduran sarı-kırmızılı taraftarları kırmayan oyuncu, yaptığı hareketle gönülleri fethetti.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da derbi hazırlıkları sürerken Victor Osimhen'den taraftarları sevindiren bir hareket geldi.
Son antrenman için tesislere giden yıldız futbolcunun aracını yol kenarında durduran bir grup sarı-kırmızılı taraftar, Osimhen'den imza ve fotoğraf istedi.
Taraftarların isteğini geri çevirmeyen Nijeryalı golcü, aracından inerek imza dağıttı ve taraftarlarla toplu fotoğraf çektirdi.
Osimhen'in bu jesti karşısında büyük mutluluk yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, yıldız futbolcuya yoğun ilgi gösterdi.
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