Fenerbahçe maçı öncesi büyük çöküş: Üst üste 3. sakatlık şoku!
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maça sayılı günler kala İngiliz devinde sakatlık krizinin ardı arkası kesilmiyor.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool, sahasında Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Anfield'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, Pascal Gross'un kendi kalesine attığı gol ve Alexander Isak'tan geldi.
Liverpool, sahadan üç puanla ayrılırken Florian Wirtz'in yaşadığı sakatlık nedeniyle endişelendi. Ayak bileğine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Alman futbolcu, mücadelenin 65. dakikasında yerini Trey Nyoni'ye bıraktı.
Daha önce Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un sakatlıklarıyla gündeme gelen İngiliz ekibinde Wirtz'in de sağlık durumunun değerlendirmeye alınması, teknik heyetin planlarını etkileyebilecek bir gelişme oldu.
Andoni Iraola'dan Wirtz açıklaması
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, karşılaşmanın ardından Florian Wirtz'in sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Alman futbolcunun ayak bileğinde hafif bir burkulma olduğunu belirten Iraola, ilk değerlendirmenin ciddi bir probleme işaret etmediğini söyledi.
Iraola, Wirtz'in durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef ayak bileğindeki hafif burkulma nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumuna bakmamız gerekiyor."
Wirtz'in sağlık ekibi tarafından yapılacak kontrollerin ardından sahalara dönüş takvimi netleşecek. Liverpool cephesinde oyuncunun sakatlığının boyutu ve yoğun maç takvimindeki durumu yakından takip edilecek.
Fenerbahçe maçına yetişebilecek mi?
Liverpool'u önümüzdeki günlerde kritik karşılaşmalar beklerken gözler Florian Wirtz'in sağlık durumuna çevrildi. İngiliz ekibi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Kasım'da Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak.
Alman yıldızın sarı-lacivertlilerle oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği henüz kesinlik kazanmadı. Yapılacak kontrollerin sonuçları, Wirtz'in Fenerbahçe karşısındaki durumunun belirlenmesinde etkili olacak.
Liverpool'da teknik heyet, yoğun fikstür öncesinde sakat oyuncuların durumunu yakından takip ederken Fenerbahçe karşılaşmasına kadar yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.