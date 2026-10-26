Acun Ilıcalı 'Olağanüstü bir oyuncu' demişti! Dev talibi çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'de sergilediği başarılı grafikle adından söz ettiren Bachir Belloumi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre Premier Lig devi Arsenal, Cezayirli futbolcuyu yakından takibe aldı. 2024 yılında Portekiz temsilcisi Farense'den 5.5 milyon euro bonservis bedeliyle Hull City'ye katılan Belloumi'nin, İngiliz futboluna kısa sürede sağladığı uyum ve sergilediği potansiyelle Arsenal yetkililerini etkilediği ifade edildi.

Hull City ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun ayrılmak istemesi halinde turuncu-siyahlı yönetimin zorluk çıkarmayacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı başkanlığındaki Hull City'nin, yıldız oyuncusu için 28.5 milyon euro ile 40 milyon euro arasında bir bonservis beklentisinde olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca Belloumi'nin olası transferi, şu anda Beşiktaş forması giyen Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın geçmişteki transferine benzetildi. Trossard'ın 2023 yılında Brighton'dan Arsenal'e 25 milyon sterlin karşılığında imza attığı hatırlatılırken, Belloumi'nin de benzer bir bonservis bedeliyle Kuzey Londra ekibinin yolunu tutabileceği vurgulandı.