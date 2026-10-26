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Parkta yürürken dehşeti yaşadı! Premier Lig efsanesine acımasız saldırı: 50'den fazla dikiş atıldı

Parkta yürürken dehşeti yaşadı! Premier Lig efsanesine acımasız saldırı: 50'den fazla dikiş atıldı

13:18, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 13:23, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Parkta yürürken dehşeti yaşadı! Premier Lig efsanesine acımasız saldırı: 50'den fazla dikiş atıldı
Jermaine Pennant, geçtiğimiz hafta Londra'nın kuzeyinde iki köpeğini gezdirdiği sırada bir Alman kurdunun saldırısına uğradı.

19 yıllık kariyerinde 230'dan fazla Premier Lig maçına çıkan ve şimdilerde televizyonda yorumculuk yapan dünyaca ünlü eski kanat oyuncusu, yürüyüş yaptığı sırada dehşeti yaşadı.

İngiltere Premier Lig'in eski futbolcularından Jermaine Pennant, geçtiğimiz hafta Londra'nın kuzeyinde iki köpeğini gezdirdiği sırada bir Alman kurdunun saldırısına uğradı.

43 yaşındaki eski kanat oyuncusu, King isimli köpeğini korumaya çalışırken saldırgan köpeğin bacağına yapıştığını ve bırakmadığını söyledi. Pennant, King'in araya girerek saldırgan köpeği uzaklaştırdığını ve çok daha kötü sonuçlanabilecek bir olayın önüne geçtiğini belirtti.

The Sun'a konuşan Pennant, saldırıda sağ bacağında dört ısırık yarası oluştuğunu ve hastanede gördüğü tedavi sırasında bacağına 50'den fazla dikiş atıldığını anlattı.

King'in yara almadığını belirten eski futbolcu, saldırgan Alman kurdunun durumuna ilişkin ise bilgi vermedi. Pennant ayrıca saldırıyı polise bildirmemeyi tercih ettiğini söyledi.

"YERDEYDİM, KÖPEK BACAĞIMI BIRAKMIYORDU"

Yaşadıklarını Instagram hesabından paylaşan Pennant, şu ifadeleri kullandı:

"Bir Alman kurdunun saldırısına uğradım. King'i korumaya çalıştım ama köpek bacağımı kaptı. Yerdeydim, köpek hâlâ bacağıma yapışmıştı ve bırakacak gibi görünmüyordu. King başlangıçta neler olduğunu anlayamadı ancak daha sonra araya girdi."

"Neler olduğunu anladığı anda köpekle mücadele edip onu uzaklaştırdı ve benim için korkunç sonuçlanabilecek bir durumu önledi."

"ACIYI UNUTTUM, YÜREĞİM AĞZIMA GELDİ"

Pennant, King'in üzerindeki kanı görünce büyük korku yaşadığını da anlattı:

"King'in bacağındaki küçük bir ısırık dışında bir şeyi yoktu. Ancak her tarafı kan içindeydi ve bu kan bana ait değildi. O anda çektiğim acıyı unuttum, yüreğim ağzıma geldi. Neyse ki kan King'in de değildi."

"KING, SEN BİR EFSANESİN"

Instagram'da paylaştığı fotoğrafta bacağı bandajlı şekilde King ile birlikte kanepede oturan Pennant, kendileriyle ilgilenen partneri Mimmi Montgomery'ye de teşekkür etti.

Eski futbolcu, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Kahramanım hala beni koruyor ve benimle ilgilenmeye çalışıyor. King, sen bir efsanesin. Seni seviyorum, insanın en iyi dostu. İkimizle de ilgilendiğin için teşekkürler Mimmi Montgomery."

PREMIER LİG'DE 231 MAÇA ÇIKTI

Günümüzde talkSPORT'ta yorumculuk yapan Jermaine Pennant, 19 yıllık futbolculuk kariyerinde Premier Lig'de 231 karşılaşmada forma giydi Liverpool ve eski Stoke City oyuncusu, 2018 yılında futbolu bıraktı.


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Başlıklar :LiverpoolPremier LigJermaine Pennant
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