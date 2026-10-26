Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI SKOR - CANLI ANLATIM
17:55, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:31, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı canlı anlatımı
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ve skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Trabzonspor deplasmanda bir diğer Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor'la karşı karşıya geliyor.
Maçın ilk 11'leri
Çaykur Rizespor:Fofana, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Emrecan, Borrelli.
Trabzonspor:Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Franculino Dju.
Başlıklar :Süper LigTrabzonsporÇaykur Rizespor