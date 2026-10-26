Yapay zekâdan saatler kala çarpıcı derbi tahmini
Trendyol Süper Lig 9. haftasında bu akşam saat 21.30'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesi yapay zekânın skor tahminleri dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig’in 9’uncu haftasında futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynanacak. Lider Galatasaray, bugün saat 21.30’da ezeli rakibi Fenerbahçe’yi RAMS Park’ta konuk edecek. Kritik mücadele öncesinde iki takımın hazırlıkları sürerken yapay zekâdan da derbiye ilişkin tahminler geldi.
Şampiyonlar Ligi’nde son dakikada kalesinde gördüğü golle sahasında iki puan bırakan Fenerbahçe’de takımın performansı tartışılmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin derbide alacağı sonuç, teknik direktör İsmail Kartal’ın geleceği açısından da önem taşıyor. Olası bir mağlubiyetin ardından deneyimli teknik adamın görevine son verilebilir.
Galatasaray cephesinde ise moraller yüksek. Şampiyonlar Ligi’nde Lille deplasmanından 4-2’lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılı ekip, derbiye hem lider hem de özgüvenli bir şekilde hazırlanıyor.
Yapay zekâdan derbi için çarpıcı skor tahminleri
Dev karşılaşma öncesinde ChatGPT, Grok, Gemini, Kumru ve Claude yöneltilen veriler doğrultusunda maçın skor tahminleri değerlendirildi.
YAPAY ZEKÂNIN DERBİ TAHMİNLERİ
ChatGPT: Galatasaray 1-1 Fenerbahçe
Grok: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Gemini: Galatasaray 1-1
Claude: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe
Kumru: Galatasaray 1-2 Fenerbahçe