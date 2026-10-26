RAMS Park'ta sürpriz isim! Derbiyi izlemeye geldi
20:32, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 20:38, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşanacak. Karşılaşma öncesi RAMS Park'a sürpriz bir isim geldi.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Athnoy Taylor da derbiyi takip etmek için stadyuma geldi.
Maç saat 21.30'da başlayacak, mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
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