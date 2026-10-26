Derbi öncesi iki Fenerbahçeli stada alınmadı: Karakolluk oldular
19:08, 26/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 19:12, 26/10/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Derbi öncesi sıkı önlem.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde RAMS Park’ta iki Fenerbahçe taraftarı, polis ekipleri tarafından yakalanarak karakola götürüldü.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta saat 21.30’da karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar da takımlarına destek vermek için stadyuma geldi.
Stadyum girişinde arbede yaşandı
Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girişi sırasında hareketli anlar yaşandı. Gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre; iki sarı-lacivertli taraftarın stada meşale sokmaya çalıştığı sırada polis ekipleri müdahalede bulundu.
Polis tarafından yakalanan iki taraftar, işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Spor
Kaçırdığı penaltı sosyal medyada gündem oldu
Başlıklar :FenerbahçeGalatasaraySüper Lig