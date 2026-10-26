Galatasaraylıları derbi başlamadan çıldırttı: "Kovun şunu rezillik"
Trendyol Süper Lig 9. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde saha zeminin son durumu tartışma konusu olurken, sarı-kırmızılı taraftarlar tepki yağdırdı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde, RAMS Park’ın saha zemini gündemin ana maddesi haline geldi.
Milli arayı fırsat bilerek saha zeminini baştan aşağı yenileyen sarı-kırmızılı yönetim, bu yeni çimlerde ilk sınavını bir Barcelona karşılaşmasında vermişti. Ancak dev derbi öncesi statta yapılan son incelemelerde, yeşil zemindeki kum bozuk olduğu gözlerden kaçmadı.
Galatasaraylı taraftarlar kritik maç öncesi yönetime tepki gösterdi. Stadyum sorumlusuna da eleştiren sarı-kırmızılılar, sosyal medya üzerinden sert eleştirilerde bulundu.