Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki: Derbi sonrası 'çifte standart' açıklaması

Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki: Derbi sonrası 'çifte standart' açıklaması

17:38, 27/10/2026, SalıG: Güncelleme: 17:44, 27/10/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki: Derbi sonrası 'çifte standart' açıklaması
Beşiktaş JK

Beşiktaş, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yayımladı. Yayıncı kuruluşu çifte standart uygulamakla eleştiren siyah-beyazlılar, Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulunarak kavgaya karışan futbolcular hakkında disiplin sürecinin başlatılmasını istedi.

Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, yayıncı kuruluşun olayları ekrana taşıma biçimini eleştirirken Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulundu. Açıklamada, daha önce Dusan Vlahovic hakkında yaşanan süreç hatırlatılarak derbi sonrasındaki olayların aynı hassasiyetle incelenmesi istendi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:
Yayıncı Kuruluşa:
 Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."



Beşiktaş - Başakşehir: 2-0
Spor
Beşiktaş - Başakşehir: 2-0

Başlıklar :BeşiktaşSüper LigFenerbahçeGalatasaray
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026