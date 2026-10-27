Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa tepki: Derbi sonrası 'çifte standart' açıklaması

Beşiktaş, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin ardından yaşanan olaylara ilişkin dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, yayıncı kuruluşun olayları ekrana taşıma biçimini eleştirirken Türkiye Futbol Federasyonu'na da çağrıda bulundu. Açıklamada, daha önce Dusan Vlahovic hakkında yaşanan süreç hatırlatılarak derbi sonrasındaki olayların aynı hassasiyetle incelenmesi istendi.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic’in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiş, kamuoyunun ve Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nin dikkatine adeta bir dosya halinde sunularak oyuncumuzun müsabakadan men cezası alması sağlanmıştır.

Buna karşılık, dün akşam oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bitiş düdüğüyle birlikte saha içinde onlarca futbolcunun karıştığı, fiziki müdahalelerin ve fiili saldırıların havada uçuştuğu kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.

Buradan açıkça soruyoruz:

Yayıncı Kuruluşa: Konu Beşiktaş olunca işletilen yakın plan takip refleksi, söz konusu diğer kulüplerin kitlesel arbedesi olduğunda neden yerini geniş açı kamuflajına bırakmaktadır?

Canlı yayında perdelemeye çalıştığınız o arbedeye dair onlarca saha içi, kale arkası ve tünel kamerası kayıtlarını yetkili mercilere eksiksiz teslim edecek misiniz?

Yayıncı kuruluştaki Trio programında yorumculuk yapan eski hakem Bülent Yıldırım’ın olaylarla ilgili görüşünü belirteceği sırada sözü kesilmiştir. Bu olay, yayıncı kuruluş yöneticilerinin yayınlara müdahil olduğunun somut bir göstergesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu’na: Futbol Disiplin Talimatı’nın 75. maddesinin tarafınıza tanıdığı resen delil toplama yetkisini dün akşamki arbede için de aynı kararlılıkla işletecek misiniz?

Hakemlerin ve temsilcilerin gözünden kaçmış olabilecek tüm temasların tespiti için yayıncıdan ham reji kayıtlarını talep edip, Vlahovic dosyasındaki hız ve hassasiyetle kavgaya karışan tüm futbolcuları disipline sevk edecek misiniz?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak; yayıncı kuruluşun uyguladığı çifte standartlı yayın politikasına yönelik halihazırda savcılıkta suç duyurumuz bulunduğunu hatırlatırız.

TFF’nin ve kurullarının dün geceye dair alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Bu ligde adaletin rengi siyah-beyaz olana, sahadaki standart tüm kulüpler için eşitlenene dek mücadelemizden tek bir adım dahi geri durmayacağız."

Spor

Beşiktaş - Başakşehir: 2-0