Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu: Listede sürpriz bir isim var
İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'in yürüttüğü çalışmaların ardından aday listesi büyük ölçüde şekillendi.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
beIN SPORTS'un haberine göre Aziz Yıldırım, Oğuz Çetin ve Cihan Kamer'in yürüttüğü çalışmalar sonucunda aday listesi büyük ölçüde netleşti.
Listenin ilk sıralarında A Milli Takım'daki görevine son verilen Vincenzo Montella'nın adı yer aldı.
Yabancı adaylar arasında dikkat çeken bir diğer isim ise İspanyol çalıştırıcı Jose Luis Mendilibar oldu.
65 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde elendiği Olympiakos eşleşmesinde Yunan ekibinin başında bulunuyordu.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışında yerli isimler de gündemde. Haberde, Abdullah Avcı ile telefon görüşmesi yapıldığı ve akşam saatlerinde bir görüşme gerçekleştirildiği aktarıldı.
Öte yandan Bülent Uygun'un da Fenerbahçe'den gelebilecek olası bir teklifi beklediği öne sürüldü.