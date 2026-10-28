Aziz Yıldırım'ın teknik direktör adayları belli oldu: Listede sürpriz bir isim var

Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı: Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown...

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından TFF disiplin sevklerini duyurdu. "Saldırı" gerekçesiyle Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken, her iki kulüp de çirkin tezahürat ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildi.