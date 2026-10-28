Fenerbahçe teknik direktörlüğü için 3 isim önerisi: Montella açıklaması gündem oldu!

Uygun, üç isimle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Aykut Kocaman bu işi çok iyi, layıkıyla yerine getirir. Bülent Uygun da bu işi çok iyi, layıkıyla yerine getirir. Volkan Demirel de getirir, getirir de getirir ama Montella getiremez."



