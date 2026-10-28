Fenerbahçe teknik direktörlüğü için 3 isim önerisi: Montella açıklaması gündem oldu!
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi hareketlenirken Bülent Uygun'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.
Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli takımda yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Bülent Uygun, Tivibu'da yaptığı açıklamalarda kulübün nasıl bir teknik adama ihtiyaç duyduğuna ilişkin görüşlerini paylaştı.
Fenerbahçe'nin baskıyı yönetebilecek, takımı şampiyonluğa taşıyabilecek ve liderlik özellikleriyle öne çıkacak bir teknik direktörle çalışması gerektiğini belirten Uygun, şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe'nin güçlü mazisine cesur, taktisyen, şampiyonluğa taşıyacak, realitesini ortaya koyacak, baskıyı, krizi yönetecek lider bir teknik adama ihtiyacı var."
Fenerbahçe için 3 isim önerdi
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük koltuğu için kendi adını da gündeme getiren Bülent Uygun, Aykut Kocaman ve Volkan Demirel'in de bu görevi üstlenebileceğini söyledi.
Uygun, üç isimle ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Aykut Kocaman bu işi çok iyi, layıkıyla yerine getirir. Bülent Uygun da bu işi çok iyi, layıkıyla yerine getirir. Volkan Demirel de getirir, getirir de getirir ama Montella getiremez."
Vincenzo Montella'ya karşı çıktı
Bülent Uygun'un açıklamalarında en dikkat çeken bölüm ise A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella hakkındaki sözleri oldu.
Fenerbahçe için Aykut Kocaman, Bülent Uygun ve Volkan Demirel isimlerini öne çıkaran deneyimli teknik adam, Montella'nın sarı-lacivertli takımın başına geçmesine karşı çıktı.