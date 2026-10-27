İsmail Kartal dönemi sona erdi! Göztepe maçında takımın başında kim olacak?

Alanyaspor - 12 Bingölspor Türkiye Kupası maçı hangi kanalda, saat kaçta? Alanya Bingöl maçı canlı izle

Alanyaspor - 12 Bingölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, 27 Ekim 2026 Salı günü saat 20.30’da Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek; Berkay Erdemir’in yöneteceği mücadele A Spor’dan şifresiz ve canlı yayınlanacak.