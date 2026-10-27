İsmail Kartal dönemi sona erdi! Göztepe maçında takımın başında kim olacak?
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin ardından teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktör arayışları sürerken Göztepe karşılaşmasında takımın başında kimin olacağı konusunda ilk bilgiler gelmeye başladı.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından beklenen ayrılık gerçekleşti.
Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Ayrılık kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) da bildirildi.
Böylece Fenerbahçe'de yeni teknik direktör arayışları resmen başladı.
İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada takımın başında Dirk Kuyt yer alacak.
Teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev yapan Hollandalı çalıştırıcının, yeni teknik direktör konusunda hemen anlaşma sağlanmaması durumunda milli araya kadar takımın başında kalması da muhtemel.
Sarı-lacivertli yönetim bu süreçte kalıcı teknik direktör için çalışmalarını sürdürecek.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü konusunda ise birçok isim gündemde. Vincenzo Montella, Mattia Croci-Torti ve Abdullah Avcı konuşulan adaylar arasında bulunuyor.