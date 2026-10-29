Osimhen'den o isme büyük övgü! "Ödüllendirilmesi gerek"
Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı kulübün transferine ilişkin övgü dolu yorumlar yaptığı ortaya çıktı.
Galatasaray'da son dönemlerde Aleksey Batrakov'un performansı dikkat çekiyor. Victor Osimhen'in Fenerbahçe derbisi sonrası öve öve bitiremediği Rus oyuncuyla ilgili ayrıca, "Onu kim transfer ettiyse kulübün ödüllendirmesi gerek" dediği öğrenildi.
2.5 yıl önce scout ekibinin keşfettiği ve Okan Buruk'un da alınması yönünde rapor verdiği 21 yaşındaki 10 numara takım içinde de çok büyük saygı görüyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızı kulübün tarihini yakından araştıran ve sürekli bilgi toplayan oyuncunun, futbolunun yanı sıra olgun davranışlarıyla da takdir gördüğü öğrenildi.
Serbest kalma bedeli 55 milyon euro
Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Batrakov'un mukavelesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Avrupa'nın devlerine gitmek için Galatasaray’ı doğru adres ve önemli bir basamak olarak gören Rus oyuncuyu Monaco başta olmak üzere Fransa’dan başka kulüplerin ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı öğrenildi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı da dikkati çeken sarı-kırmızılı oyuncunun arkadaşlarının yardımı sayesinde uyum problemi yaşamadığı, gerek kulübe gerek İstanbul'a çabuk alıştığı belirtildi.