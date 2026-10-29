Osimhen'den o isme büyük övgü! "Ödüllendirilmesi gerek"

Serbest kalma bedeli 55 milyon euro





Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında alınan Batrakov'un mukavelesinde 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor. Avrupa'nın devlerine gitmek için Galatasaray’ı doğru adres ve önemli bir basamak olarak gören Rus oyuncuyu Monaco başta olmak üzere Fransa’dan başka kulüplerin ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı öğrenildi.