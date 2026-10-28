Fenerbahçe’de görüşülen ilk hoca belli oldu: Telefon açtılar
09:21, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:25, 28/10/2026, Çarşamba
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışları hız kazandı. Vincenzo Montella ve Jose Luis Mendilibar gibi isimlerin gündeme geldiği süreçte sarı-lacivertli yönetim, yerli adaylardan biriyle de temasa geçti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin sona ermesinin ardından gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.
Sarı-lacivertli yönetimin yürüttüğü çalışmalar kapsamında yabancı teknik adamlar Vincenzo Montella ve Jose Luis Mendilibar'ın isimleri ön plana çıktı.
beIN SPORTS'un haberine göre yerli teknik direktör adayları arasında Abdullah Avcı da bulunuyor.
Abdullah Avcı ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği, deneyimli teknik adamla telefon üzerinden iletişime geçildiği aktarıldı.
Başlıklar :FenerbahçeAziz YıldırımAbdullah Avcı