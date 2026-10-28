İsmail Kartal istifa etti: Fenerbahçeli futbolcunun paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sarı lacivertli takımda yıldız oyuncunun paylaşımı ise dikkat çekti.
Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen 65 yaşındaki Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.
Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.
Fenerbahçe’de ise dün gece sarı lacivertli futbolcunun yaptığı bir paylaşım dikkat çekti.
Archie Brown sosyal medya hesabından, İncil’de yer aldığı ifade edilen, “Sınanmalara karşı koyup dayanan kişi ne mutlu! Çünkü bu sınavdan başarıyla geçtikten sonra, Rabbin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır” cümlesini paylaştı.
Ayrıca Archie Brown, Galatasaray maçı sonrasında yaşanan olaylar sonrasında "saldırı" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.