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İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası belli oldu: Aziz Yıldırım'a ne dediği ortaya çıktı!

İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası belli oldu: Aziz Yıldırım'a ne dediği ortaya çıktı!

11:33, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 11:41, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası belli oldu: Aziz Yıldırım'a ne dediği ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın ayrılık detayları netleşti. Galatasaray derbisinin ardından Samandıra'da Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım ile görüşen Kartal'ın ne söylediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. İstifanın ardından Kartal’ın Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmede ne söylediği ortaya çıktı. 


Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı. İstifanın ardından Kartal’ın Aziz Yıldırım ile gerçekleştirdiği görüşmede ne söylediği ortaya çıktı.&nbsp;

Beın Sports’un haberine göre; "İsmail Hoca'nın bir kere geçiş süreci, 2 aylık bir Aykut Kocaman görüşmesinin ardından son dakikada yapılan karar değişikliği ile birlikte İsmail Hoca'ya yönelinmişti. İlk aday Aykut Kocamandı. Aziz Yıldırım ise bunu geçtiğimiz hafta söylemişti. İsmail Kartal'ın Roma beraberliğinin ardından, beraberlik sonrası da çok iyi bir oyunun ardından geri dönmemeleri, istifa edip geri dönmesi... Aziz Yıldırım'ın bu konuda açıklamalar yapması, "ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında duracak" açıklamaları... Ardından son dakika gelen golle birlikte Slavia Prag beraberliği, daha sonra Galatasaray mağlubiyeti.

Beın Sports’un haberine göre; "İsmail Hoca'nın bir kere geçiş süreci, 2 aylık bir Aykut Kocaman görüşmesinin ardından son dakikada yapılan karar değişikliği ile birlikte İsmail Hoca'ya yönelinmişti. İlk aday Aykut Kocamandı. Aziz Yıldırım ise bunu geçtiğimiz hafta söylemişti. İsmail Kartal'ın Roma beraberliğinin ardından, beraberlik sonrası da çok iyi bir oyunun ardından geri dönmemeleri, istifa edip geri dönmesi... Aziz Yıldırım'ın bu konuda açıklamalar yapması, "ben görevde olduğum sürece İsmail Kartal görevinin başında duracak" açıklamaları... Ardından son dakika gelen golle birlikte Slavia Prag beraberliği, daha sonra Galatasaray mağlubiyeti.

Zaten Slavia Prag beraberliğinin ardından en azından herkes 3 puan gelir diye düşünüyordu ancak maçtan beraberlik gelmesinin ardından Galatasaray maçı İsmail Hoca için tamamlama maçı olacaktı doğal olarak ve artık tamam maçı oldu. Nasıl bir süreç yaşandı bugün? Samandıra'da Fenerbahçe Futbol A Takımı derbinin ardından bugün en azından rejenarasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Dün ilk 11'de oynayan futbolcular ayrı bir şekilde çalışmalarını yaptı, yedek olan oyuncular sahada çalıştı ve İsmail Hoca bu antrenmanın ardından Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin'le bir görüşme yaptı ve kendisinin aldığı istifa kararını Oğuz Çetin'e belirtmiş oldu."


Zaten Slavia Prag beraberliğinin ardından en azından herkes 3 puan gelir diye düşünüyordu ancak maçtan beraberlik gelmesinin ardından Galatasaray maçı İsmail Hoca için tamamlama maçı olacaktı doğal olarak ve artık tamam maçı oldu. Nasıl bir süreç yaşandı bugün? Samandıra'da Fenerbahçe Futbol A Takımı derbinin ardından bugün en azından rejenarasyon çalışmalarını gerçekleştirdi. Dün ilk 11'de oynayan futbolcular ayrı bir şekilde çalışmalarını yaptı, yedek olan oyuncular sahada çalıştı ve İsmail Hoca bu antrenmanın ardından Fenerbahçe'de futbol direktörü Oğuz Çetin'le bir görüşme yaptı ve kendisinin aldığı istifa kararını Oğuz Çetin'e belirtmiş oldu."



İSMAİL KARTAL: "ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"



"Oğuz Çetin ise bu kararı artık İsmail Hoca'dan almasıyla birlikte hem yönetime hem de tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Bu iletmenin ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal arasında bugünkü tabii ki artık bu kararın alındığı bir zirve gerçekleştirildi. Bu zirvede çok önemli bir aslında İsmail Hoca'nın açıklaması var. İsmail Hoca Aziz Yıldırım'a şöyle söylüyor: "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" diyor. 




İSMAİL KARTAL: "ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR""Oğuz Çetin ise bu kararı artık İsmail Hoca'dan almasıyla birlikte hem yönetime hem de tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Bu iletmenin ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal arasında bugünkü tabii ki artık bu kararın alındığı bir zirve gerçekleştirildi. Bu zirvede çok önemli bir aslında İsmail Hoca'nın açıklaması var. İsmail Hoca Aziz Yıldırım'a şöyle söylüyor: "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" diyor.&nbsp;

Aslında burada Başkan Aziz Yıldırım İsmail Hoca'nın göreve devam etmesi konusunda hocaya yine aslında güvenini belirtiyor. Yine de hocaya görevde kalmaya devam etmesini söylüyor. Ama hoca artık bunda kararından geri adım atmıyor. Bunun ardından İsmail Hoca'nın ayrılık kararı kabul ediliyor ve karşılıklı olarak İsmail Kartal'la yollar ayrılıyor. İsmail Hoca da bugün saat 9 sularında akşam Samandıra'da bulunan Can Bartu tesislerinden artık ayrılıyor ve İsmail Kartal Fenerbahçe arasındaki 4. İsmail Kartal dönemi de bu şekilde sona ermiş oluyor."


Aslında burada Başkan Aziz Yıldırım İsmail Hoca'nın göreve devam etmesi konusunda hocaya yine aslında güvenini belirtiyor. Yine de hocaya görevde kalmaya devam etmesini söylüyor. Ama hoca artık bunda kararından geri adım atmıyor. Bunun ardından İsmail Hoca'nın ayrılık kararı kabul ediliyor ve karşılıklı olarak İsmail Kartal'la yollar ayrılıyor. İsmail Hoca da bugün saat 9 sularında akşam Samandıra'da bulunan Can Bartu tesislerinden artık ayrılıyor ve İsmail Kartal Fenerbahçe arasındaki 4. İsmail Kartal dönemi de bu şekilde sona ermiş oluyor."
Başlıklar :Fenerbahçeİsmail KartalAziz Yıldırım
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Yeni Şafak
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