İsmail Kartal'ın istifasının perde arkası belli oldu: Aziz Yıldırım'a ne dediği ortaya çıktı!









İSMAİL KARTAL: "ARTIK PSİKOLOJİM KALDIRMIYOR"









"Oğuz Çetin ise bu kararı artık İsmail Hoca'dan almasıyla birlikte hem yönetime hem de tabii ki Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'a iletti. Bu iletmenin ardından Aziz Yıldırım İsmail Kartal arasında bugünkü tabii ki artık bu kararın alındığı bir zirve gerçekleştirildi. Bu zirvede çok önemli bir aslında İsmail Hoca'nın açıklaması var. İsmail Hoca Aziz Yıldırım'a şöyle söylüyor: "Artık psikolojim kaldırmıyor, kendimi de motive edemiyorum. Kulübün de önünü açmak istiyorum. Hem benim hem de kulüp için hayırlısının bu olduğuna inanıyorum" diyor.











