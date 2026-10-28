İsmail Kartal gönderilince ayrılıktan vazgeçti: Fenerbahçeli yıldız gitmiyor

Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması, takım içindeki dengeleri de etkiledi. Yaşanan gelişme, sarı-lacivertli ekipte forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolculardan birinin geleceğine ilişkin planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

İsmail Kartal döneminde beklediği süreleri alamayan Dorgeles Nene'nin, ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtildi. Genç futbolcunun, düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmayı hedefliyordu.

Dorgeles Nene kararını değiştirdi

Teknik direktör değişikliğinin ardından Dorgeles Nene'nin geleceğine ilişkin planlarında farklı bir yol izlemeye karar verdiği öne sürüldü. Gelen bilgilere göre genç oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılma düşüncesini şimdilik rafa kaldırdı.

Nene'nin göreve gelecek yeni teknik direktörün gözüne girmeyi ve takımda daha fazla forma şansı bulmayı hedeflediği öğrenildi. Sarı-lacivertli futbolcunun, yeni dönemde kendisini yeniden kanıtlayarak kadrodaki yerini sağlamlaştırmak istediği belirtildi.

Yeni teknik direktör belirleyici olacak

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine kimin getirileceği, kadrodaki bazı futbolcuların geleceği açısından da önem taşıyor. Dorgeles Nene'nin takımda kalma kararı aldığı yönündeki haberlerin ardından gözler, yeni teknik adamın oyuncuyla ilgili vereceği karara çevrildi.

Genç futbolcunun sarı-lacivertli formayla daha fazla süre alıp alamayacağı, yeni teknik direktörün tercihleriyle netlik kazanacak. Nene'nin ocak ayındaki transfer planını tamamen rafa kaldırıp kaldırmayacağı ise önümüzdeki süreçte belli olacak.

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