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Aynı saatte iki resmi maça çıkacaklar

Aynı saatte iki resmi maça çıkacaklar

13:52, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 13:57, 28/10/2026, Çarşamba
AA
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Aynı saatte iki resmi maça çıkacaklar
İskoçya 5. Lig takımı Johnstone Burgh

İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh, fikstürde yaşanan sıra dışı durum nedeniyle 21 Kasım'da aynı gün iki farklı kupa maçına çıkacak. Kulüp, saatleri çakışan karşılaşmalarda iki ayrı kadroyla mücadele etmek zorunda kalacak.

İskoçya 5. Lig ekibi Johnstone Burgh iki farklı kupa maçını aynı gün ve saatlerde iki farklı kadroyla oynayacak.

İskoçya bölgesel ligi ekibinden yapılan açıklamada, kulübün 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 17.30'da (yerel 14.30) İskoçya Communities Kupası'nda Tayport maçına çıkacağı, TSİ 18.00'de (yerel 15.00) ise Lowland Lig Kupası'nda Dunipace ile karşılaşacağı belirtildi.

Johnstone Burgh
Johnstone Burgh

Johnstone Burgh, yetkililerle görüşmeler yaptıklarını ve farklı bir tarihi teklif ettiklerini belirterek "Ayrıca maç programındaki değişikliğin yaratabileceği olumsuzlukları telafi etmeye yardımcı olmak adına, bilet gelirlerinden alacağımız paydan feragat etmeyi de önerdik." ifadelerini kullandı.

Tekliflerine rağmen olumlu yönde herhangi bir değişikliğin olmadığı ve bu nedenle 21 Kasım'da oynanacak iki karşılaşmaya da ayrı kadrolarla çıkılacağı kaydedildi.


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Başlıklar :İskoçya 5. LigFutbolJohnstone Burgh
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