Galatasaraylı yıldızın ağrıları geçmedi: Okan Buruk yedeğe çekecek

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da maç öncesi kadro planlamasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, kas ağrıları bulunan Barış Alper Yılmaz'ı riske etmemek için ilk 11'de değişikliğe gidecek.

Barış Alper Yılmaz kulübeye çekiliyor

Okan Buruk, fiziksel rahatsızlık yaşayan Barış Alper Yılmaz'ı TÜMOSAN Konyaspor karşısında dinlendirmeyi planlıyor. Yoğun maç takvimi ve oyuncunun yaşadığı kas ağrıları nedeniyle böyle bir kararın gündeme geldiği öğrenildi. Milli futbolcunun yerine sol kanatta Rafael Leao'nun görev alması bekleniyor.

Fenerbahçe derbisine ağrılarla çıktı

Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisine de kas ağrılarıyla çıktığı ifade edildi. Yaşadığı fiziksel soruna rağmen mücadelede görev alan yıldız futbolcu, karşılaşmayı yaptığı asistle tamamlamıştı.

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