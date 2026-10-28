Galatasaray'da gözler TÜMOSAN Konyaspor maçına çevrildi
16:11, 28/10/2026, Çarşamba
AA
Victor Osimhen de antrenmanda yer aldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Cuma günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.
Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
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