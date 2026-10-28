Türkiye Kupası maçına yağmur engeli: Kritik maç yarıda kaldı
16:47, 28/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 16:56, 28/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Fethiyespor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Mücadele yoğun yağış nedeniyle yarıda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Fethiyespor sahasında Eyüpspor’ı konuk etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı Eyüpspor’un 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.
Şiddetli yağmur nedeniyle futbolcular ilk yarıda zor anlar yaşarken, karşılaşmada ikinci yarıya çıkılamadı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur karşılaşması, hava koşulları nedeniyle yarıda kaldı.
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