Türkiye Kupası maçına yağmur engeli: Kritik maç yarıda kaldı

Kuyt'ın görev süresi belli oldu: Menajerinden şaşırtan açıklama

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt'ın geleceğiyle ilgili menajeri Rob Jansen'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Jansen, Hollandalı teknik adamın en az üç maç takımın başında olacağını söylerken, geleceğine dair önemli mesajlar verdi.