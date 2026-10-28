Kuyt'ın görev süresi belli oldu: Menajerinden şaşırtan açıklama

Fenerbahçe'de teknik direktörlük gündemiyle ilgili Dirk Kuyt cephesinden önemli bir açıklama geldi. Hollandalı teknik adamın menajeri Rob Jansen, Kuyt'ın sarı-lacivertli takımın başında en az üç maça çıkacağını belirtirken, bu karşılaşmalardaki performansının geleceğini belirleyebileceğini ifade etti.

Dirk Kuyt için 3 maçlık süreç

Dirk Kuyt'ın menajeri Rob Jansen, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Jansen, kulübün öncelikli planının yeni bir teknik direktör göreve getirmek olduğunu ancak Kuyt'ın göstereceği performansın bu planı değiştirebileceğini söyledi.

Jansen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Dirk Kuyt, Fenerbahçe'nin başında en az üç maça çıkacak. Kulübün asıl planı, yeni bir teknik direktör göreve getirmek.

Ancak Kuyt bu üç maçta başarılı olursa sezon sonuna kadar takımın başında kalabilir."

Van Nistelrooy örneğini verdi

Rob Jansen, açıklamasında Manchester United'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Ruud van Nistelrooy'un yaşadığı süreci de örnek gösterdi. Hollandalı menajer, Kuyt'ın geleceğiyle ilgili kararın ilk etapta önündeki üç maçın ardından değerlendirileceğini belirtti.

Jansen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Manchester United'da Ruud van Nistelrooy da benzer bir süreç yaşamıştı. Şu an önceliğimiz bu üç maç. Sonrasında durumu yeniden değerlendireceğiz."

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