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Fenerbahçe’de flaş teknik direktör gelişmesi: Kararını verdi, göreve hazır!

Fenerbahçe’de flaş teknik direktör gelişmesi: Kararını verdi, göreve hazır!

08:07, 29/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 08:10, 29/10/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de flaş teknik direktör gelişmesi: Kararını verdi, göreve hazır!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışı başladı. Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isimlerden Aykut Kocaman'ın, yönetimden resmî teklif alması durumunda göreve dönmeye sıcak baktığı öne sürüldü. İşte detaylar.

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalarına başlamasıyla birlikte daha önce takımın başında görev yapan Aykut Kocaman da adaylar arasında gösterildi.

Fenerbahçe'de Galatasaray mağlubiyetinin ardından İsmail Kartal dönemi sona erdi. Sarı-lacivertli yönetimin yeni teknik direktör için çalışmalarına başlamasıyla birlikte daha önce takımın başında görev yapan Aykut Kocaman da adaylar arasında gösterildi.

Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen tecrübeli teknik adam için yönetimin son aşamada karar değiştirerek İsmail Kartal ile sözleşme imzaladığı belirtilmişti. Kartal'ın ayrılığının ardından gözler yeniden Aykut Kocaman'a çevrildi.


Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen tecrübeli teknik adam için yönetimin son aşamada karar değiştirerek İsmail Kartal ile sözleşme imzaladığı belirtilmişti. Kartal'ın ayrılığının ardından gözler yeniden Aykut Kocaman'a çevrildi.

Aykut Kocaman göreve dönmeye sıcak bakıyor

Sözcü'de yer alan habere göre Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a geldi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli teknik adamla henüz bir görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.


Aykut Kocaman göreve dönmeye sıcak bakıyorSözcü'de yer alan habere göre Aykut Kocaman, İsmail Kartal'ın istifasının ardından Bodrum'dan İstanbul'a geldi. Ancak Fenerbahçe yönetiminin tecrübeli teknik adamla henüz bir görüşme gerçekleştirmediği aktarıldı.

Haberde yer alan bilgilere göre Kocaman, sarı-lacivertli kulüpten resmî teklif alması halinde yeniden takımın başına geçmeye sıcak bakıyor.


Haberde yer alan bilgilere göre Kocaman, sarı-lacivertli kulüpten resmî teklif alması halinde yeniden takımın başına geçmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yeni gelişmeler yaşanması beklenirken Kocaman'ın olası dönüşü, sarı-lacivertli camiada gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.


Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğu için yeni gelişmeler yaşanması beklenirken Kocaman'ın olası dönüşü, sarı-lacivertli camiada gündemin öne çıkan başlıklarından biri oldu.

5 yıldır takım çalıştırmıyor

Teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, son olarak Başakşehir'de görev yaptı.


5 yıldır takım çalıştırmıyorTeknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe, Konyaspor ve Başakşehir gibi takımları çalıştıran Aykut Kocaman, son olarak Başakşehir'de görev yaptı.

4 Ekim 2021'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den gelecek olası teklife göre kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.


4 Ekim 2021'den bu yana herhangi bir takım çalıştırmayan 61 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe'den gelecek olası teklife göre kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Aykut Kocaman'ın kariyerinde 5 kupa var

Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. Fenerbahçe'nin başında bir Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanan deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor ile de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.


Aykut Kocaman'ın kariyerinde 5 kupa varAykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerinde önemli başarılara imza attı. Fenerbahçe'nin başında bir Süper Lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa kazanan deneyimli çalıştırıcı, Konyaspor ile de Türkiye Kupası zaferi yaşadı.
Başlıklar :Aykut KocamanFenerbahçeİsmail Kartal
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