Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından alınan PFDK kararlarını duyurdu. 26 Ekim 2026'da oynanan karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle disipline sevk edilen futbolcuların yanı sıra kulüpler ve görevliler hakkında da yaptırımlar uygulandı.

PFDK'nın kararına göre Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı'ya 2 resmi maç men ve 67 bin TL para cezası verilirken Fenerbahçeli Archie Brown, 3 resmi maç men ve 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI'YA 2 MAÇ MEN CEZASI

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, derbideki kavga eylemi nedeniyle PFDK'dan 2 resmi maç men cezası aldı. Tecrübeli futbolcuya ayrıca 67 bin TL para cezası verildi.

Kurulun açıklamasında, Bardakcı'nın Futbol Disiplin Talimatı'nın 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca, 12. maddenin de uygulanmasıyla cezalandırıldığı belirtildi.

ARCHIE BROWN 3 MAÇ FORMA GİYEMEYECEK

Fenerbahçe'nin futbolcusu Archie Brown'a ise aynı karşılaşmada yaşanan kavga eylemi nedeniyle 3 resmi maç men cezası verildi. İngiliz oyuncu ayrıca 100 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Böylece PFDK'nın açıkladığı kararlara göre Brown, Abdülkerim Bardakcı'dan bir maç daha fazla ceza aldı.

SERHAT DOĞAN VE AHMET AYTAR'A DA CEZA

PFDK, Galatasaray antrenörü Serhat Doğan ile Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar hakkında da karar verdi.

Galatasaray antrenörü Serhat Doğan'a akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası verildi. Doğan, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle ayrıca 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldı.

Fenerbahçe görevlisi Ahmet Aytar'a da akredite edilmediği alanlarda bulunması nedeniyle 50 bin TL para cezası uygulandı.

GALATASARAY'A TOPLAM 2 MİLYON 120 BİN TL CEZA

PFDK, derbide yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a farklı gerekçelerle para cezaları verdi.

Sarı-kırmızılı kulübe, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 500 bin TL ceza kesildi. Aynı eylemin kulübün ev sahibi olduğu maçlarda aynı sezon içinde ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle bazı tribün bloklarındaki taraftarların elektronik bilet kartları da bloke edildi. Söz konusu taraftarlar, Galatasaray'ın bir sonraki ev sahibi olduğu müsabakaya giriş yapamayacak.

Galatasaray'a ayrıca taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 560 bin TL ceza verildi. Seremoniye katılan refakatçi çocuk sayısının hakem ve futbolcu sayısından fazla olması nedeniyle 500 bin TL, ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin TL ve skorboardda misafir takımın TFF'ye tescil edilmemiş logosunun kullanılması nedeniyle 280 bin TL para cezası uygulandı.

Bu kalemlerle Galatasaray'a verilen toplam para cezası 2 milyon 120 bin TL oldu.

FENERBAHÇE'YE TOPLAM 1 MİLYON 277 BİN 500 TL CEZA

PFDK, Fenerbahçe'ye de derbide yaşanan olaylar nedeniyle para cezaları verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle 350 bin TL para cezasına çarptırıldı. Aynı sezon içinde misafir takım olduğu müsabakalarda bu eylemin üçüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle misafir tribünündeki 418, 419 ve 420 numaralı bloklarda bulunan taraftarların elektronik bilet kartları bloke edildi. Bu taraftarlar, Fenerbahçe'nin bir sonraki deplasman maçına giriş yapamayacak.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 560 bin TL, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 87 bin 500 TL ve ihraç edilen futbolcusunun karma alanda açıklama yapması nedeniyle 280 bin TL para cezası verildi.

Bu kalemlerle Fenerbahçe'ye verilen toplam para cezası 1 milyon 277 bin 500 TL olarak hesaplandı.

Spor

Krizin boyutu büyüyor: Dünyaca ünlü yıldızın formasını yaktılar!

Spor

Bir dönem Galatasaray ve Barcelona formaları giymişti: Küllerinden yeniden doğdu!

Spor

Erman Toroğlu'ndan İsmail Kartal’a olay sözler: "Gol olsaydı kalacaktın!"

Spor

Yeşil sahalarda emsali görülmemiş olay! Gol atmadan 2-0 kazandılar