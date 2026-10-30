Galatasaray’da kritik maç öncesi olay gelişme: Osimhen TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına takımla gitmedi!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olacak Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi yaşandı.
Trendyol Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosu belli olurken Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
OSIMHEN KONYA'YA TAKIMLA BİRLİKTE GİTMEDİ
Galatasaray'ın kamp kadrosunda bulunan Victor Osimhen, takımla birlikte Konya'ya gitmedi. HT Spor'un haberine göre Nijeryalı yıldız, ailevi sebepler nedeniyle kafilede yer almadı.
Haberde, Osimhen'in yarın Konya'ya gideceği ve Konyaspor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil olacağı belirtildi. Yıldız futbolcunun maçta forma giyip giymeyeceği ise teknik ekibin kararına bağlı olacak.
GALATASARAY'IN KAMP KADROSU
Galatasaray'ın Konyaspor maçı için belirlenen kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Wilfried Singo ve Mario Lemina.
Cezaları bulunan Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Kazımcan Karataş ise kafilede yer almadı.