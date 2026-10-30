Galatasaray’da kritik maç öncesi olay gelişme: Osimhen TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına takımla gitmedi!

Cristiano Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! 1000. gole sadece ramak kaldı

Suudi Arabistan Pro Lig'in 12. haftasında Al Nassr, Al Kholood'u 5-3 mağlup etti. Cristiano Ronaldo, ikinci yarıda 15 dakika içinde yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarı oldu. Peki Cristiano Ronaldo'nun kaç golü oldu, 1000. gole kaç kaldı? İşte detaylar.