Anasayfa
Spor
Futbol
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik? İşte muhtemel 11'ler...

TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik? İşte muhtemel 11'ler...

09:25, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 09:26, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik? İşte muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksikler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü. Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor. Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan da bu maçta forma giyemeyecek yıldızlar arasında yer alıyor. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.


Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.


Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.

Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.


Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.


Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.

Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.


Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.

Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.


Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.

Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.


Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, yarınki karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.


Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, yarınki karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.


Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak...


TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak...

Maçtan detaylar



Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de iki kez yenen üç takımdan biri Konyaspor (Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte).



Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve bu süreçte 12 gol atan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada iki galibiyet alabilmiş (4B 13M) ve rakip filelere sadece altı gol gönderebilmişti.



Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 0-2). Sarı-kırmızılıların bu rekabet tarihinde üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği bir süreç yok.



İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Konyaspor, İstanbullu rakipleriyle üst üste üç karşılaşmada yenişemediği son süreci Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşadı.




Maçtan detaylarOkan Buruk'un göreve başladığı 2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de iki kez yenen üç takımdan biri Konyaspor (Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte).Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve bu süreçte 12 gol atan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada iki galibiyet alabilmiş (4B 13M) ve rakip filelere sadece altı gol gönderebilmişti.Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 0-2). Sarı-kırmızılıların bu rekabet tarihinde üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği bir süreç yok.İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Konyaspor, İstanbullu rakipleriyle üst üste üç karşılaşmada yenişemediği son süreci Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşadı.

Okan Buruk döneminde bir Süper Lig sezonunda ilk kez deplasmanda çıktığı ilk dört maçlık süreçte mağlubiyet alan Galatasaray (3G 1M), ilk beş dış saha karşılaşmasında iki kez sahadan puansız ayrıldığı son sezonu 2019/20'de Fatih Terim yönetiminde yaşadı (1G 2B 2M).



Son beş Süper Lig maçında sadece bir gol yiyen ve 8 puan toplayan Konyaspor (2G 2B 1M), sezonun ilk dört haftasını puansız geçmiş ve kalesinde toplam sekiz gol görmüştü.



Süper Lig'de bu sezon gole sebep olan hata yapmayan tek takım Konyaspor, Galatasaray ise şu ana kadar rakipleri bu şekilde en fazla hata yapan iki ekipten biri konumunda (6; Amed SF ile birlikte).


Okan Buruk döneminde bir Süper Lig sezonunda ilk kez deplasmanda çıktığı ilk dört maçlık süreçte mağlubiyet alan Galatasaray (3G 1M), ilk beş dış saha karşılaşmasında iki kez sahadan puansız ayrıldığı son sezonu 2019/20'de Fatih Terim yönetiminde yaşadı (1G 2B 2M).Son beş Süper Lig maçında sadece bir gol yiyen ve 8 puan toplayan Konyaspor (2G 2B 1M), sezonun ilk dört haftasını puansız geçmiş ve kalesinde toplam sekiz gol görmüştü.Süper Lig'de bu sezon gole sebep olan hata yapmayan tek takım Konyaspor, Galatasaray ise şu ana kadar rakipleri bu şekilde en fazla hata yapan iki ekipten biri konumunda (6; Amed SF ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig'de attığı iki golü de geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydeden Konyaspor stoperi Chidozie Awaziem, profesyonel kariyerinde rakip fileleri daha fazla havalandırdığı tek lig sezonunu 2022/23 Hırvatistan Ligi'nde yaşadı (5).



Galatasaray bugüne kadar Victor Osimhen'in deplasmanda gol attığı 16 Süper Lig maçının sadece ikisinde puan kaybederken (14G 2B); Nijeryalı santrfor, ligde Konyaspor'a ilk kez konuk olmaya hazırlanıyor.



Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlarla oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İlhan Palut (1B 7M), bu galibiyeti son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 2-0).


Bu sezon Süper Lig'de attığı iki golü de geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydeden Konyaspor stoperi Chidozie Awaziem, profesyonel kariyerinde rakip fileleri daha fazla havalandırdığı tek lig sezonunu 2022/23 Hırvatistan Ligi'nde yaşadı (5).Galatasaray bugüne kadar Victor Osimhen'in deplasmanda gol attığı 16 Süper Lig maçının sadece ikisinde puan kaybederken (14G 2B); Nijeryalı santrfor, ligde Konyaspor'a ilk kez konuk olmaya hazırlanıyor.Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlarla oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İlhan Palut (1B 7M), bu galibiyeti son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 2-0).

KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU 


MUHTEMEL 11’LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka


Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen


KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU&nbsp;MUHTEMEL 11’LERTümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, MulekaGalatasaray: Uğurcan, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen
Başlıklar :GalatasarayKonyasporSüper Lig
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026