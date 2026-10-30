Maçtan detaylar









Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de iki kez yenen üç takımdan biri Konyaspor (Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte).









Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve bu süreçte 12 gol atan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada iki galibiyet alabilmiş (4B 13M) ve rakip filelere sadece altı gol gönderebilmişti.









Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 0-2). Sarı-kırmızılıların bu rekabet tarihinde üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği bir süreç yok.









İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Konyaspor, İstanbullu rakipleriyle üst üste üç karşılaşmada yenişemediği son süreci Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşadı.











