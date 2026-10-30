TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu belli oldu mu, kimler eksik? İşte muhtemel 11'ler...
Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor’a konuk oluyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksikler merak ediliyor. Sarı-kırmızılılarda Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü. Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor. Kazımcan Karataş ve Kaan Ayhan da bu maçta forma giyemeyecek yıldızlar arasında yer alıyor. Konyaspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler haberimizde.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak.
Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.
Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.
Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.
Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.
Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.
Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, yarınki karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.
Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.
TÜMOSAN KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS ekranlarından yayınlanacak...
Maçtan detaylar
Okan Buruk'un göreve başladığı 2022/23 sezonundan bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de iki kez yenen üç takımdan biri Konyaspor (Beşiktaş ve Trabzonspor ile birlikte).
Galatasaray'ı konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünü kazanan (2M) ve bu süreçte 12 gol atan Konyaspor, daha önceki 19 karşılaşmada iki galibiyet alabilmiş (4B 13M) ve rakip filelere sadece altı gol gönderebilmişti.
Konyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (1M), tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 0-2). Sarı-kırmızılıların bu rekabet tarihinde üst üste iki mücadeleyi puansız geçtiği bir süreç yok.
İstanbul takımlarıyla oynadığı son iki maçtan beraberlikle ayrılan Konyaspor, İstanbullu rakipleriyle üst üste üç karşılaşmada yenişemediği son süreci Haziran-Ağustos 2023 arasında yaşadı.
Okan Buruk döneminde bir Süper Lig sezonunda ilk kez deplasmanda çıktığı ilk dört maçlık süreçte mağlubiyet alan Galatasaray (3G 1M), ilk beş dış saha karşılaşmasında iki kez sahadan puansız ayrıldığı son sezonu 2019/20'de Fatih Terim yönetiminde yaşadı (1G 2B 2M).
Son beş Süper Lig maçında sadece bir gol yiyen ve 8 puan toplayan Konyaspor (2G 2B 1M), sezonun ilk dört haftasını puansız geçmiş ve kalesinde toplam sekiz gol görmüştü.
Süper Lig'de bu sezon gole sebep olan hata yapmayan tek takım Konyaspor, Galatasaray ise şu ana kadar rakipleri bu şekilde en fazla hata yapan iki ekipten biri konumunda (6; Amed SF ile birlikte).
Bu sezon Süper Lig'de attığı iki golü de geçen hafta 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydeden Konyaspor stoperi Chidozie Awaziem, profesyonel kariyerinde rakip fileleri daha fazla havalandırdığı tek lig sezonunu 2022/23 Hırvatistan Ligi'nde yaşadı (5).
Galatasaray bugüne kadar Victor Osimhen'in deplasmanda gol attığı 16 Süper Lig maçının sadece ikisinde puan kaybederken (14G 2B); Nijeryalı santrfor, ligde Konyaspor'a ilk kez konuk olmaya hazırlanıyor.
Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlarla oynadığı dokuz Süper Lig maçının sadece birini kazanan İlhan Palut (1B 7M), bu galibiyeti son karşılaşmada aldı (Şubat 2026; 2-0).
KONYASPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Baniya, Awaziem, Masuaku, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Dompe, Muleka
Galatasaray: Uğurcan, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Leao, Osimhen