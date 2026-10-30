Afrika Uluslar Kupası için flaş karar

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) İcra Kurulu, geçtiğimiz yıl Afrika Uluslar Kupası'nın 4 yılda bir düzenlenmesi yönünde aldığı karardan vazgeçti. CAF’tan yapılan açıklamada, icra kurulunun turnuvanın yeniden 2 yılda bir düzenlenmesi yönünde oy birliğiyle karar aldığı ifade edildi.

Kararın alınmasında, Afrika Uluslar Kupası'nın yerini alması planlanan Afrika Uluslar Ligi organizasyonunun beklenen finansal katkıyı sağlayabilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulacak olmasının etkili olduğu ifade edildi.

Bir sonraki Afrika Uluslar Kupası, 2027 yılında Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. CAF'ın açıkladığı takvime göre sonraki organizasyonlar ise 2028, 2031 ve 2033 yıllarında gerçekleştirilecek. CAF Başkanı Motsepe, 2030 yılında düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Afrika Uluslar Kupası'nın aynı yıl yapılmayabileceğini belirtti.