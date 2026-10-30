Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın kaçıracağı maçlar belli oldu
11:47, 30/10/2026, CumaG: Güncelleme: 12:23, 30/10/2026, Cuma
Yeni Şafak
İki futbolcunun kavgası derbiye damga vurmuştu.
Derbinin ardından çıkan olaylar nedeniyle PFDK tarafından cezalandırılan Archie Brown ile Abdülkerim Bardakcı'nın forma giyemeyeceği maçlar belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından iki takımın oyuncuları kavga etmişti. PFDK, sarı-lacivertli takımdan Archie Brown'a 3, sarı-kırmızılı takımdan Abdülkerim Bardakcı'ya 2 maç men cezası vermişti.
İki futbolcunun kaçıracağı maçlar belli oldu.
ABDÜLKERİM BARDAKCI HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
30 Ekim Cuma: Konyaspor - Galatasaray
7 Kasım Cumartesi: Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
ARCHIE BROWN HANGİ MAÇLARI KAÇIRACAK?
31 Ekim Cumartesi: Fenerbahçe - Göztepe
8 Kasım Pazar: Çorum FK - Fenerbahçe
21 Kasım Cumartesi: Kocaelispor - Fenerbahçe
Spor
TFF son dakika açıkladı: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezası belli oldu
Başlıklar :PFDKAbdülkerim BardakcıArchie Brown