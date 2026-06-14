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Kırkpınar'a katılacak 'ilave 8 başpehlivan' belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 'ilave 8 başpehlivan' belli oldu

16:4914/06/2026, Pazar
AA
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Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele edecek.
Pehlivanlar üç gün süresince er meydanında mücadele edecek.

665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek ilave 8 başpehlivan kesinleşti.

CW Enerji Yağlı Güreş Ligi'nin 4. etabını oluşturan Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde, 4. tur mücadelesinin ardından Kırkpınar'a katılacak ilave 8 başpehlivan belli oldu.


Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun açıklamasına göre Onur Susuz (23 puan), Süleyman Başar (17 puan), Tanju Gemici (14), Serhat Elvan (13 puan), Hasan Güzeller (13 puan), Ünal Karaman (8 puan), Ali Yanatma (8 puan) ve Tolga Turan (8 puan), 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılmaya hak kazandı.


Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda 3-5 Temmuz tarihlerinde yapılacak organizasyonda, 40 başpehlivan kol bağlayacak.


Yağlı Güreş Ligi'nde geçen yıl ilk 32'de yer alan başpehlivanlar, Kırkpınar'a doğrudan katılacak.


Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl başpehlivanlığı, finalde Feyzullah Aktürk'ü yenen Orhan Okulu kazanmıştı.



#Kırkpınar Yağlı Güreşleri
#Edirne
#Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri
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