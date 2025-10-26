Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.

Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.