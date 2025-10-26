Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

23:4026/10/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya
Milli güreşçilerden Dünya 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda 2 madalya

Sırbistan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda milli sporculardan İbrahim Metehan Yaprak gümüş, Hakan Büyükçingil bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Novi Sad kentindeki organizasyonda serbest stil 79 kiloda mücadele eden milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, yarı finalde bireysel şampiyonaya katılan Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup ederek finale yükseldi.


İbrahim Metehan, final müsabakasında Amerikalı rakibi Levi David Haines'e kaybederek gümüş madalyanın sahibi oldu.


Şampiyonada serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Hakan Büyükçingil ise üçüncülük mücadelesinde Amerikalı Daniel Paul Herrera'yı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

#Dünya 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası
#güreş
#Türkiye Güreş Federasyonu
#İbrahim Metehan Yaprak
#Hakan Büyükçingil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 DV Green Card başvurusu ne zaman, başladı mı? Başvuru şartları neler? İşte ABD Green Card başvuru rehberi