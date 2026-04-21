Rıza Kayaalp 13'üncü kez Avrupa şampiyonu: Güreş tarihine geçti

21:2521/04/2026, Salı
13 Avrupa Şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp güreş tarihine geçti.
Avrupa Güreş Şampiyonası finalinde milli güreşçi Rıza Kayaalp, Grekoromen stil 130 kiloda Macar rakibi Darius Atilla Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanarak adını zirveye yazdırdı.

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda tarihi bir başarıya imza atan Rıza Kayaalp, Grekoromen stil 130 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Finalde Macar rakibi Darius Atilla Vitek ile karşılaşan milli güreşçi, üstün bir performans sergileyerek zirveye çıktı.

Kariyerinde istikrarlı başarılarıyla öne çıkan Kayaalp, daha önce çıktığı 14 Avrupa Şampiyonası finalinin 12’sini kazanmıştı. Bu son zaferiyle birlikte 13. kez Avrupa şampiyonu olan tecrübeli sporcu, güreş tarihine geçti.

Milli güreşçi, elde ettiği bu başarıyla efsane isim Aleksandr Karelin’e ait Avrupa şampiyonluğu rekorunu da geride bırakarak adını zirveye yazdırdı.


Avrupa şampiyonalarına damga vuran milli sporcu; 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 ve 2026 yıllarında altın, 2011 ve 2024'te ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

"Yaşayan efsane" Rıza Kayaalp, Tiran'daki şampiyonada dün son 16 turunda Ermeni Albert Vardanyan'ı, çeyrek finalde de Rus Marat Kamparov'u mağlup etti.


Rıza'nın 4-0 önde olduğu yarı final maçında Belaruslu Pavel Hlinchuk, yaptığı kural dışı hareket nedeniyle maçtan diskalifiye edildi.


- 5 dünya şampiyonluğu, 3 olimpiyat madalyası var

Arnavutluk'ta rekor kıran milli güreşçi, kariyerinde dünya şampiyonalarında 5 kez kürsünün zirvesine çıktı.

Tecrübeli güreşçi, 2011 (İstanbul), 2015 (Las Vegas), 2017 (Paris), 2019 (Astana) ve 2022 (Belgrad) yıllarında dünya şampiyonluğu sevinci yaşadı.

Dünya şampiyonalarında ayrıca 3 gümüş ve 2 bronz madalya alan Rıza, organizasyon tarihinde 10 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlarda ise 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 3 madalya kazandı.




