Evin Demirhan Yavuz dünya üçüncüsü

19:5917/09/2025, Çarşamba
IHA
Evin Demirhan Yavuz.
Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz, Moğol Munkhnar Byambusuran’ı 3-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, 50 kilogramda Moğol Munkhnar Byambusuran ile karşılaştı.


Mücadelede 2-0 geriye düşen milli sporcumuz maçı çevirmeyi başardı ve Dünya Güreş Şampiyonası'nda 3’üncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Sakatlığı nedeniyle büyük bir acı yaşadığı yüzünden belli olan Evin Demirhan salonu tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı.


Milli güreşçinin antrenörü Efrahim Kahraman yaptığı açıklamada “Sakat sakat oynadı. Bunu başka hiç kimse yapmaz helal olsun sporcumuza" dedi. Tecrübeli antrenör sporcusunun dizindeki sakatlandığının ciddi olabileceğini de ifade etti.

#Evin Demirhan Yavuz
#Güreş
#Munkhnar Byambusuran
