Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Güreş
Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Nesrin Baş Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

19:0417/09/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş.
Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Nesrin Baş.

Hırvatistan’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar müsabakalarında mindere çıkan Nesrin Baş adını finale yazdırdı.

72 kilogramda güreşen Nesrin Baş yarı final maçında Çinli Zelu Li’yi 9-6 yenerek altın madalya kazanma şansını sürdürdü. Nesrin Baş final maçında yarın Ukraynalı Alla Belinska ile şampiyonluk mücadelesi verecek.


Büyükler Dünya Şampiyonası kadınlar 72 kilogramda mücadele eden sporcumuz Nesrin Baş, ilk turda Slovakyalı Zsuzsanna Molnar’ı 9-4 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde ise Romanyalı rakibi Alexandra N.Anghel karşısında 3-0 öndeyken rakibini tuş ederek yarı finale çıkmıştı.

#Nesrin Baş
#Güreş
#Dünya Güreş Şampiyonası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs başvuruları açıklaması için gözler GSB’de